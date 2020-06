Megszűnhet a nyugdíjasok támogatott üdültetése

2019. január 1-jétől megszűnt az Erzsébet-utalványok forgalmazása, így a szociális üdültetési programokat működtető Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnak (MNÜA) nincs bevétele, ezért megszűnik az a törvényi kötelezettsége is, hogy megszervezze ezeket a programokat. A 2018-ban kibocsátott utalványok után járó jutalékokat tavaly még erre tudták költeni, ősszel kiírták a pályázatokat, mára viszont már nincs elkölthető bevétele az alapítványnak - írta pénteki számában a Népszava.

