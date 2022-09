Megtorló atomcsapást vár a Nyugattól Ukrajna, ha Oroszország támadni akar

Polgármester az elszálló rezsiköltségekről: "December 31-ig van áram, így az január 1-től cumi nekünk”

Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek a hazai önkormányzatok azzal, hogy a nyáron a kormányzat kivette őket a rezsicsökkentés hatálya alól, az energiaárak pedig a piacon egyre csak emelkednek és még napi szinten is kiszámíthatatlan ugrásokat produkálnak. A polgármesterek elkezdték a takarékossági programok kidolgozását, de azt már most is biztosra vehetjük, a kormányzat pénzügyi segítsége nélkül lehetetlen helyzetbe kerülnek.