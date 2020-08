Megtört a trend, csak 9 új fertőzöttet találtak

Azt a véleményét hangoztatta: a magyar gazdaság kellően erős ahhoz, hogy a kormány állja azt az ígéretét, hogy ahány munkahelyet megszüntet a vírus, annyit teremtenek újra. Szerinte tavaly júniusi adatokkal összehasonlítva most 38 ezerrel dolgoznak kevesebben, de még így is több embernek van munkája, mint amennyinek idén januárban volt. Tavaly 4,5 millióan dolgoztak Magyarországon a hivatalos álláspont szerint.

A koronavírussal fertőzöttek száma 500-600 fő körül stagnál Magyarországon – állította Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy rádióműsorban. A tárcavezető elmondta, a néhány hete bevezetett intézkedések, mint például a határon belépők szigorúbb ellenőrzése vagy a külföldi országok kategóriákba sorolása, helyesek és beváltak. “Ha nem hozza be senki külföldről a vírust, akkor Magyarországon a jelenlegi szabályok fenntartása mellett – amelyek beváltak – a fertőzésszám megmaradhat az európai összehasonlításban is alacsonynak mondható szinten” - állította Gulyás Gergely az MTI szerint.

Amint a grafikonon látható, a június 20 körüli mélypont óta enyhén nő azok száma, akiknél a az új típusú koronavírus jelenlétét megállapítják. Bár a friss, alacsony adat némi optimizmusra adhat okot arról, hogy talán újra stagnálás vagy csökkenés alakul ki. A sok országban erősen figyelt hét napos átlag is enyhén süllyedt, 15-ről 14-re.

Az elmúlt napokban jellemző napi húsz körül esetszámnál jóval alacsonyabb, kilenc új fertőzöttről számolt be a Koronavírus.gov.hu kormányzati oldal. Meggyógyult viszont 25 személy, aktív fertőzöttek 16 fővel kevesebben, 549-en vannak. Nem hunyt el újabb beteg, így 3389 a gyógyultak és 597 a halálos áldozatok száma.

