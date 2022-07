Merényletet követtek el Abe Sinzó ellen, kritikus állapotban a volt japán kormányfő

A volt miniszterelnök Nara városában tartott beszédet egy kampányrendezvényen, amikor a hírek szerint hátulról rálőttek. A politikus összeesett, erősen vérzett. Azonnal kórházba szállították, de az azóta kiszivárgott információk szerint nem mutatott életjeleket. Maszuzoe Joicsi volt tokiói kormányzó azt közölte, hogy a volt a miniszterelnöknek leállt a szíve és a tüdeje.

A beszámolók szerint két lövés dörrent, a lövedékek a nyakán és a mellén találták el a politikust. A történtekről egy videó is előkerült.

A legfrissebb hírek szerint a támadót még a helyszínen elfogták és már azonosították is a hatóságok, a a 41 éves Jamagami Tecúját helyezték előzetes letartóztatásba. A merénylőről annyi derült ki eddig, hogy korábban a japán fegyveres erők tagja volt. A hírek szerint a támadáshoz használt fegyver házi készítésű volt, Japánban nagyon szigorúak a fegyvertartási szabályok.

Abe Japán leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke volt, aki két ciklusban is betöltötte a tisztséget, 2020-ban egészségi állapotára hivatkozva mondott le, de továbbra is szerepet vállalt pártja, a kormányzó Liberális Demokrata Párt életében és a most zajló választási kampányban is részt vett.