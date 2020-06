"Mikor rákérdezett az óvodás kisfiam, tudtam, mit kell válaszolni" - petíció a kötelező örökbefogadási tanfolyamért

Fellángoltak az indulatok az örökbefogadást megelőző kötelező tanfolyam eltörlése miatt. Már pedig ezen a héten az Emberi Erőforrások Minisztériumának felelős államtitkára nevelőszülőknél tett látogatásakor kijelentette: még júniusban megszavazza a parlament az örökbefogadás törvénymódosítását, mely véleményük szerint sokkal egyszerűbbé teszi az egész folyamatot. Szakértőt és érintett szülőt kérdeztünk meg a témában, s a tanfolyamért indított petíció is szóba kerül.

Maradjon kötelező az örökbefogadók felkészítő tanfolyama – kérik egy petíció kezdeményezői és aláírói, köztük gyermeket már sikeresen örökbefogadott szülők a kormánytól. Az örökbefogadók kötelező tanfolyamát 2003-ban vezették be, majd 2018-ban 21-ről 40 órára bővítették a tananyagot. A felkészítő tanfolyam nagyon fontos a jelentkezők szemléletformálásában, saját határaik megismerésében, a gyermek érkezésére való felkészülésben, az azzal való szembesülésben, mit hoznak magukkal a gyerekek. A 40 órára bővítéssel pedig helyet kapott egy nagyon fontos téma: hogy a rendszerben elérhető gyerekek jelentős hányada idősebb, vélhetően roma származású, egészségi vagy fejlődési problémákkal küzd, vagy többen vannak testvérek. Sokak itt hallanak arról először, hogy a viselkedés nem az öröklött géneken múlik elsősorban – írják a petíció kezdeményezői.

"Tudjuk azt is, biztos meg akarja majd ismerni a szüleit, s ez még előttünk áll. De állunk elébe, támogatjuk ebben is, sőt az a célunk, hogy a testvéreit megismerje, s kapcsolatba kerüljenek nagy korukban" – teszi hozzá Gabi.

A szeretteink, a barátaink is teljes családként tekintenek ránk. Sajnos az iskolában egy ideig bántották emiatt, a pedagógusok sem álltak a helyzet magaslatán, nehéz volt neki, de aztán napirendre tértek felette.

Villámcsapás-szerű volt, hogy már az első találkozásnál azonnal megszerettük őt! Szerintem itt is érvényes, az, hogy vagy van kémia, vagy nincs. Az örökbefogadás ténye egyébként messze nincs benne a mindennapjainkban. Mi ugyanolyan szülőnek tartjuk magunkat, mint bárki más. Ugyanúgy éljük az életünket. Ő a mi gyermekünk, és rácsodálkozunk, ha valakinek még szenzáció, hogy örökbe fogadtuk őt. A nevelőszülőkkel azóta is tartjuk a kapcsolatot, hálásak vagyunk nekik, hogy kiegyensúlyozott kisgyermeket neveltek és adtak át nekünk.

Azt nem tudom szakmailag megítélni, hogy a jelenlegi tanfolyami rendszer jó-e vagy sem, ebben hagyatkoznék a szakemberekre, de nekünk segített megérteni, hogy az elhagyott gyermekek élete, ha minden simán megy, akkor is traumával indul.

Hogy nem szabad majd megijednünk ettől a kérdéstől, és flottul jött is a válaszunk. Azóta is sokat beszélünk arról, hogy például az egyik barátodnak elváltak, a másiknak kínaiak a szülei, vagy angol az anyukája, a harmadik meg másmilyen. Sokszínűek vagyunk. Ő például az én szívemben született. Az óvoda partner volt ebben, segítettek, előre megbeszéltünk mindent.

Sosem titkoltuk a kisfiúnk elől, hogy örökbe fogadtuk őt. 3-4 éves korában, egyik nap azzal jött haza az óvodából, hogy ugye ő is az én pocakomban növekedett, mielőtt megszületett? Mire mondtuk neki, hogy nem a pocakomban, hanem a szívemben nőttél, nagyon akartunk téged, ezért kiválasztottunk, hogy itt lehess velünk. Készültem rá gondolatban, hogy mikor érkezik a kérdése, s abban a percben visszacsengett a tanfolyam üzenete.

Sok szülő a tanfolyam hatására gondolja át újra, alkalmas-e ő és a párkapcsolata az örökbefogadással járó speciális feladatokra, és azt is, hogy milyen gyereket tud vállalni (inkább csecsemőt, vagy nagyobb gyereket, mennyire jöhet szóba eltérő származású, például roma gyerek, mi az előnye és hátránya, ha testvéreket fogadnak örökbe?) A tanfolyamon felvetett kérdéseket át tudják gondolni még a gyerek érkezése előtt, így nem éles helyzetben kell majd "improvizálni", ha mondjuk az utcán a járókelők rákérdeznek, hogy miért nem hasonlít rájuk, vagy hogy elmondjuk-e az iskolában, óvodában, hogy a gyerekünket örökbe fogadtuk?

Az örökbefogadói tanfolyam kérdéséről szólva hozzátette, az oktatás eddig minden örökbefogadó számára kötelező és önköltséges volt, a törvényjavaslat azonban mindenki számára ingyenessé és választhatóvá teszi az eddig 40 órás, átlagosan körülbelül 140 ezer forintba kerülő képzést (bár információink szerint ennek a feléért is szép számmal vannak tanfolyamok).

