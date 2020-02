Mikulás zacskóban ment a pénz az új médiakirály, Balásy Gyula cégeihez

Némiképp szokatlan közbeszerzési eredményről érdeklődött nemrég Jakab Péter, jobbikos képviselő. Bruttó értéken ugyanis több mint 30 millió forintos tendert nyert el az Antenna Hungária Zrt. tavaly év végén, mellyel lehetőséget kapott, hogy megrendezze a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. részére a Mikulás ünnepséget és az évzáró munkavállalói rendezvényt. Az már önmagában is érdekes, hogy egy műsorszórásra specializálódott cég kap rendezvényszervezési munkát, de az sem megszokott, hogy egy állami cég megbízza a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, amelyik megbíz a munkával egy másik állami céget, amelyik végül piaci - kormányközeli - szereplőkkel végezteti el a munka zömét.

Mint az a kérdésből kiderül ugyanis, az Antenna Hungária alvállalkozókat is bevont a feladatba, a jobbikos képviselő kíváncsi is lett volna rájuk, ám a választ adó miniszter nem adta meg ezeket az információkat. Ugyanígy arra a felvetésére sem érkezett kielégítő válasz, hogy "miért volt szükség arra, hogy az egyik köztulajdonban álló szervezet egy másik köztulajdonban álló szervezetet bízzon meg egy olyan feladat elvégzésével, amely nyilvánvalóan az utóbbinak sem tartozik a tevékenységi körébe?"

Pintér Sándor belügyminiszter rövid és tömör válaszában kifejtette:

"a nyílt közbeszerzési eljárásra csak az Antenna Hungária Zrt. nyújtott be ajánlatot, így került kiválasztásra".

A belügyminiszter kurta válasza némi utánajárás után érthetővé is válik. A közbeszerzés részletei ugyanis csak még pikánsabbá teszik a történetet, ami már a szereplők miatt sem nevezhető hétköznapi sztorinak.

Először is Pintér Sándor az eljárást fajtáját illetően téved, az ugyanis - mivel azt a keretszerződéssel rendelkező Nemzeti Kommunikációs Hivatal folytatta le - keretmegállapodás alapján írásbeli konzultáció volt. Ez pedig azt jelenti, hogy csak egy szűk körnek volt lehetősége ajánlatok benyújtására, de közülük is egyedül az Antenna Hungária (AH) érdeklődött, nettó 23,9 milliós (bruttó 30,3 millió) ajánlata pedig elfogadható volt a kommunikációs hivatalnak.

Ami az alvállalkozókat illeti, az eljárást összegző dokumentum szerint az AH szinte minden főbb feladatot kiszervezett más vállalkozóknak a rendezvényszervezési feladatoktól kezdve a médiatervezésen, kreatív feladatokon, stratégiai tervezésen, reklámügynökségi szolgáltatásokon át egészen a biztonsági, biztosítási, őrzés-védelmi feladatokig. Ennek megfelelően egészen hosszúra nyúlik az alvállalkozók listája:

Lounge Design Kft.,

Moonlight Event Kft.,

New Land Media Kft.,

Valton-Sec Kft.,

és Varga Balázs egyéni vállalkozó.

Az első három, rendezvényszervezésben, PR- és reklámtevékenységben jártas cég egyaránt Balásy Gyula tulajdona, a Valton-Sec pedig a Fidesz kedvenc őrző-védő cégeként vált ismerté.

A jelek szerint azonban nem volt elég az a nettó 23,9 millió forint, amire elsőként szerződtek 2019. november 26-án. A közbeszerzési hatóság oldalán található dokumentum szerint ugyanis

december 11-én a felek módosították a kontraktust: az árat megtoldották még 2,35 millió forinttal. Így az Antenna Hungária és rajta keresztül Balásy Gyula cégei és a Valton-Sec - nettó 26,25 milliót kapott a nevesített év végi rendezvényekért.

Az újabb részletek csak újabb kérdéseket vetettek fel a megbízással kapcsolatban, főleg annak alacsony értéke miatt. Balásy Gyula cégeinek és a Valton-Secnek a nettó 26,25 millió forint is aprópénz. Ezen az összegen ráadásul hatan osztoztak az Antenna Hungáriával együtt, vagyis fejenként kicsivel több mint 4 millió forintot kaphattak elméletileg. Egészen meglepő, hogy a sokmilliárdos bizniszek mellett ilyen aprópénzért is lehajolnak és a nagy munkák mellett van kapacitásuk is bevállalni egy-egy céges rendezvény megszervezését. Ha tippelnünk kellene, akkor leginkább arra gyanakodhatunk, hogy az Antenna Hungáriának volt szüksége ilyen jellegű referenciára, ezért szálltak be segédként a kormánykedvenc cégek.

800-800 fős rendezvények voltak

A vállalkozási keretszerződés mellékletéből kiderül, mindkét rendezvényen 800-800 fő részvételével kellett számolni. A Mikulás ünnepség december 4-én volt 16:00 és 20:00 között, egy előre egyeztetett helyszínen. A program semmi újdonságot nem tartalmazott a megszokott Mikulás rendezvényekhez képest: volt a piros hacukába öltözött nagyszakállú, aki a krampuszok segítségével kiosztotta az ajándékokat, majd a résztvevők kötetlen beszélgetéseket folytathattak, ha úgy tartotta kedvük.

Ennél izgalmasabb volt a munkavállalói évzáró rendezvény december 12-én, ami a tervek szerint 18:00 és 23:50 között tartott. A helyszínre itt már volt konkrét javaslat: bár azt is a megrendelővel kellett egyeztetni, vagyis a NISZ-szel, de a Várkert Bazár volt a preferált.

Az este a dokumentum szerint moderátori és vezérigazgatói köszöntővel kezdődött,