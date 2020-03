Mit kapnak idén a nyugdíjasok? Háromból kettőt

Az elmúlt négy évben összesen 273,5 milliárd forintot fizetett az állam a nyugdíjasoknak és nyugdíjszerű ellátásokban részesülőknek a szokásos havi ellátáson felül - derül ki Rétvári Bence, az EMMI államtitikárának parlamenti válaszából, amit Korózs Lajos szocialista képviselő kérdéseire adott.

Három év alatt 273 milliárd forintot kaptak pluszban az idősek Három év alatt 273 milliárd forintot kaptak pluszban az idősek

A havi nyugdíjon felül három módon kaptak 2016 és 2019 között juttatást az idősek: a vártnál magasabb infláció miatt novemberben kiegészítették a nyugdíjakat, a tempós, 3,5 százalék feletti gazdasági növekedés miatt járt a prémium, valamint törvényi kötelezettség nélkül is kaptak Erzsébet-utalványokat, illetve rezsiutalványt a idős emberek.

A nyugdíjak kiegészítésére 2017-ben és 2019-ben került sor, összesen 51,5 milliárd forintból. A nyugdíjprémiumot az eltelt három évben minden alkalommal fizetett az állam, ezen a jogcímen összesen 115 milliárd forinttal nőtt a nyugdíjasok pénzügyi kerete. Erzsébet-utalványt 2016-tól 2018-ig kaptak a nyugdíjasok, karácsony, vagy húsvét táján, összesen 81 milliárd forint értékben. Tavaly viszont rezsiutalványt kaptak (amit csak a gáz- és villanyszámlák kiegyenlítésére fordíthatnak, a módosítótt jogszabályok szerint idén május végéig), ez a juttatás 26 milliárd forintba került.

Ezek tehát a historikus adatok, ami pedig az idei évet illeti, azt lehet elmondani, hogy jelen állás szerint a nyugdíjak kiegészítésére idén is sor kerül. A kormány ugyanis 2,7 százalékos inflációval tervezte meg a költségvetést, ennek megfelelő mértékben emelték a nyugdíjakat is januárban, de jelen tudásunk szerint az áremelkedés üteme akár a 3,5 százalékot is meghaladhatja. Főleg az élelmiszerek drágulása miatt, valamint a forint gyengülése is növeli az importált inflációt. Ugyanakkor nagy kérdést, hogy a koronavírus milyen hatással lesz a világpiacra: a jelek szerint erős visszafogó hatása lehet, ami a növekedési kilátásokat mindenképpen rontja. Az inflációs hatás már bizonytalanabb, a kínálat szűkülése (a termelés lassulása, esetleges leállása miatt a fertőzéssel súlyosan érintett régiókban, mint Kína) az árak emelkedését feltételezi, de közben a kereslet is jelentősen zsugorodhat, például az idegenforgalomban, ami pedig arra sarkalja az ilyen ágazatokban működő cégeket, hogy az árak csökkentésével szerezzenek fogyasztót, így minimalizálva a veszteségeiket. Ráadásul keresleti oldalon a járvány miatti aggodalom fékező hatással lehet a fogyasztásra (a pánikhangulat miatt a napi fogyasztási cikkek iránti kereslet átmenetileg megugorhat), valamint a cégek reagálása is pénzügyi óvatosságra késztetheti az alkalmazottakat.- a termelés visszafogása a foglalkoztatást is érintené: leépítésekre kerülhet sor, illetve a tervezettnél visszafogottabb béremelésekre.

Ezek alapján ma kisebb az esélye annak, hogy lesz idén prémium. A kormány januárban 4 százalékról 3,5 százalékra csökkentette az idei GDP-előrejelzését, de a piacon ennél pesszimistább prognózisok is vannak: 3-3,5 százalék közé teszik a növekedést. Vagyis a prémium fizetésének feltétele nem teljesül, ha ez a szcenárió válik valóra.

A rezsi- avagy bármilyen más utalványok kifizetésére mindezek fényében szinte biztosan számíthatnak idén az idősek, mert a kormány nem fogja megkockáztatni, hogy elveszítse a nyugdíjasok szimpátiáját. Megítélésünk szerint tehát kiegészítésben és utalványban részesülnek idén a nyugdíjasok, prémiumban viszont nem.

Essék végül szó a jövő nyugdíjasairól is. A napokban az a "hír" járt körbe a sajtóban, hogy óriási nyugdíjkorhatár-emelés jöhet, és alig egy évtized múlva már 70 éves korukig dolgozhatnak az emberek (a mostani 65. életév helyett). Érdemes azonban jelezni, hogy ez nem a kormány terve, hanem egy felmérés szerint a magyarországi cégvezetők gondolják így. A hangzatos címek nem árulták el, de fontos rögzíteni, hogy a kormány az elmúlt években mindig azon az állásponton volt, hogy nincs szükség a nyugdíjszabályok érdemi módosítására a középtávú kitekintései szerint, a nyugdíjrendszer finanszírozhatósága a jelenlegi szabályok mellett fenntartható. Ez persze nem zárja ki, hogy 10 év múlva revízió alá veszik a nyugdíjrendszert, de a félreértések elkerülése végett újra leírjuk, hogy jelenleg nincs hivatalos kormányzati terv a korhatár kitolására.