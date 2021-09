Moldovának is ajándékozunk lélegeztetőgépeket

A tárcavezető moldáv kollégájával, Nicu Popescuval tartott közös sajtótájékoztatón kiemelte: a pandémia nem ismer határokat, így világos, hogy milyen mértékben egymásra vannak utalva a világ országai. Figyelmeztetett, hogy a negyedik járványhullám már "itt van a nyakunkon", s azzal szemben az államok feladata megvédeni a polgáraikat, aminek pedig legjobb eszközét az oltás jelenti.

"A negyedik hullám által okozott károk nagysága kizárólag attól függ, hogy a még beoltatlanok felveszik-e a rendelkezésükre álló oltást" - szögezte le.

Több országot segítettük már lélegeztetőgépekkel (Fotó: depositphotos) Több országot segítettük már lélegeztetőgépekkel (Fotó: depositphotos)

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy emellett a súlyosan megbetegedő emberek megmentése is fontos állami feladat, márpedig ez jórészt azon múlik, hogy rendelkezésre állnak-e a megfelelő orvosi eszközök. Magyarország sikeres volt a védekezéshez szükséges egészségügyi felszerelések beszerzésében, ennek köszönhetően a kormány most segítséget tud nyújtani Moldovának is - tette hozzá.

Végezetül arról is beszélt, hogy Magyarországot és Moldovát szoros és hatékony gazdasági és kereskedelmi együttműködés köti össze. Két magyar vállalat, az OTP és a Richter is fontos szerepet játszik a moldáv gazdaság fejlesztésében, utóbbi a maga területén ráadásul mára piacvezető az országban. Az Eximbank pedig 85 millió eurós hitelkeretetet hozott létre a magyar és moldáv vállalatok együttműködésének fejlesztése érdekében - tájékoztatott a miniszter.