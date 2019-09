Most már tudjuk, mekkora lesz idén a nyugdíjkiegészítés átlagos összege: közel 12 ezer forint

A ma közölt inflációs adatból egyebek mellett az is kiderült, hogy mekkora nyugdíj-kiegészítésre számíthatnak idén a nyugdíjasok. Az idevágó törvény szerint ugyanis a nyugdíjasok kosara szerint számolt árváltozás első nyolc havi mértéke alapján kell kiszámolni, hogy szükség van-e az év eleji nyugdíjemelés kipótlására, ezt az adatot pedig szintén ma ismertette a Központi Statisztikai Hivatal: ezek szerint augusztusban 3,4 százalékos volt a nyugdíjas infláció.

Az első héthavi adatok alapján 3,42 százalékkal drágult a nyugdíjasok élete, miközben januárban 2,7 százalékos nyugdíjemelésben volt részük. A Privátbankár.hu augusztusi árkosara - a portál saját módszertan alapján, próbavásárlások során rendszeresen kiszámolja, hogy adott hónapban hogyan változtak a bolti árak - azt jelezte, hogy a nyolcadik hónapban nagyot csökkent az élelmiszerek ára. Ez a tétel az átlagosnál nagyobb súllyal szerepel a nyugdíjasok fogyasztási szokásai szerint kalkukált kosárban, így arra lehetett számítani, hogy az előző hónapban az addigi átlag alatt maradt a nyugdíjas infláció. Ugyanakkor pont az élelmiszerek miatt drágult jobban idén a nyugdíjasok élete, január óta havi szinten 5-6 százalékkal kerültek többe ezek a termékek, mint egy éve.

A mai adattal eldőlt, hogy a nyugdíjasok novemberben átlagosan közel 11 800 forint kiegészítést kapnak az államtól (illetve ehhez közeli összeget, attól függően, hogyan kerekít a kormány). Az átlag ebben az esetben azt jelenti, hogy a havi 135 ezer forint nyugdíjban részesülők kapnak ennyit. Sok nyugdíjas azonban ennél kevesebb járandóságra jogosult, ők értelemszerűen arányosan kisebb összeghez jutnak.

A törvény szerint amennyiben meghaladja az egy százalékpontot az eltérés az év eleji nyugdíjemelés és a rájuk vonatkozó infláció között, akkor kiegészítő nyugdíjemelést kell végrehajtani. Amennyiben alatta marad az eltérés, akkor egy összegben kapják meg a nekik járó összeget az idősek. Most utóbbira kerül sor.

Nem ez az egyetlen pluszpénz, amit idén kapnak a nyugdíjasok. Folyamatban van az összesen 9000 forint értékű rezsiutalványok kézbesítése, amellyel jövő márciusig lehet fizetni a gáz- és áramszámlákat. Mint megírtuk, a börtönben raboskodók, illetve külföldön élők is jogosultak erre a juttatásra.

Ezen felül a gazdasági növekedés is pénzt hoz a konyhára. Szintén jogszabályi kötelezettség, hogy amennyiben a GDP bővülése meghaladja a 3,5 százalékot, a nyugdíjasok egy modell alapján újabb juttatásra - nyugdíjprémiumra - válnak jogosulttá. Az idei növekedésre vonatkozóan abban egyetértenek az elemzők, hogy annak mértéke eléri a 4 százalékot, sőt, akár 4,3 százalék is lehet. Vagyis azt biztosan ki lehet jelenteni, hogy ezen a jogcímen is jár majd kifizetés az időseknek, ami az átlagnyugdíj mellett 16 ezer forintot jelentene.

Aki tehát átlagnyugdíjban részesül, a 9000 forint értékű rezsiutalvány mellett várhatóan még 16 ezer forint prémiumban, valamint 11 800 forint nyugdíjkiegészítésben részesül idén, a ma közölt számok alapján.

A KSH teljes kosárra számolt mutatója szerint idén január és augusztus között 3,4 százalék volt az infláció, vagyis nagyjából annyi, mint amit a nyugdíjasokra számoltak. Augusztusban viszont szemmel látható volt az eltérés, mert a teljes kosárra 3,1 százalék jött ki, a nyugdíjasra viszont 3,4 százalék. A részadatok szerint továbbra is az élelmiszerek húzzák az inflációt (a szeszes italok, dohányáruk mellett), az előző hónapban ebben a termékkörben 5,6 százalékos drágulást mért a KSH, ezen belül a sertéshús 11,5 százalékkal, a kenyér 8,4 százalékkal került többe.