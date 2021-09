Most Szabolcsban talált földmutyira utaló nyomokat Ángyán József

Ángyán József, az Orbán-korszak egykori vidékfejlesztési államtitkára kitartóan kutatja a megyei földárverések adatait, s egész jó találati aránnyal tárja fel a politika térfoglalási kísérleteit a mezőgazdaságban. Ezúttal a szabolcs-szatmár-bereg megyei földárverésekről készített összegzést, s a Népszava beszámolója szerint most is rábukkant politikai kötődésű nyertesekre.

Képünk illusztráció (Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt) Képünk illusztráció (Fotó: MTI / Czeglédi Zsolt)

A lap idéz a jelentésből, mely szerint "a helybeli gazdálkodó családok elől a dobra vert állami földek közel kétharmadát más településen élő, tőkeerős árverezők szerezték meg Szabolcsban. Közülük néhányan ráadásul a vonatkozó kormányhatározatban rögzítettnél nagyobb, 40 kilométert is meghaladó távolságra laknak az általuk megszerzett területtől". Ez persze még nem bizonyíték a politikai összefonódásra, ám a volt államtitkár nyomozása szerint a győztes licitálók jó része ezúttal is inkább a kormányoldalhoz kötődő személy vagy vállalkozás: közbeszerzési pályázatokon sikeres ingatlanos nagyvállalkozó, dohánytermesztő nagygazda, több fideszes önkormányzati képviselő, volt, vagy jelenlegi polgármester, alpolgármester. Ángyán József azért talált baloldali kötődésű céget is ebben a megyében.

A Népszava szerint Szabolcs-Szatmár-Beregben az árverésre meghirdetett 4334 hektárnyi állami földterület zöme, 4034 hektár talált új gazdára. Papíron ugyan az elkelt megyei földterület 134 nyertes árverezőhöz került, ám az igazság az, hogy az eladott birtokok mintegy felét 10 ajánlattevő szerezte meg. Ők elsősorban a 100 hektárnál nagyobb területekre mozdultak rá – sikeresen – , és semmiképpen nem tekinthetők kis és közepes családi gazdaságoknak, mint ahogy azt a kormánypropanda állítja – jegyezte meg Ángyán.

Szembetűnő, hogy a bérelt, de árverésre meghirdetett állami földek jelentős részét vagy akár egészét maguk a bérlő cégek tulajdonosai, vagy gazdasági családi érdekkörük tagjai vásárolták fel – olvasható a tanulmányban. Ángyán szerint ezeknek a területeknél előzetes egyeztetés történthetett, magyarán azokat a földeket bocsátották zömmel árverésre, amelyekre maguk a bérlők áhítoztak.