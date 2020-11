Müller: a korábbiaknál valamivel kedvezőbbek a fertőzöttségi adatok

Kiss Róbert beszámolt egy friss rendőri felderítésről is: Veszprém megyében eljárás indult csalás bűntette miatt 3 személy ellen, akik 10 millió forint értékben adtak el védőfelszereléseket, maszkokat, ám a vételár kifizetése után már nem szállították le azokat.

A mai nappal induló, a szociális és egészségügyi, valamint az oktatási és nevelési intézményekben dolgozók csoportos és célzott tesztelésével kapcsolatban Müller Cecília ismertette ezen intézmények járványadatait. Eddig a szociális otthonok 26 százalékában találtak fertőzötteket. Jelenleg országosan 417 szociális intézmény érintett, ezek közül hat olyan van, amely a járvány első hullámában is érintett volt. Ha a gondozottaknak az arányát és számát vesszük figyelembe, akkor csak 6 százalékról beszélhetünk. 5940 pozitív személyt tartunk nyilván a járvány kezdete óta, ez 6 százalékát teszi ki az összes gondozott személynek. 94 százalékuk nem érintett. 1175 fő szorult kórházi ellátására innen, és 586 fő hunyt el. A gondozó-ápoló személyzet eddig 1 százaléka kapta el a koronavírus, ez 976 dolgozót jelent, közülük 21-en szorultak kórházi ellátásra.

Egyértelműen növekvő tendenciát mutat a kórházban kezeltek száma, ez az a szám, ami miatt minden nap kérjük Önöket, hogy figyeljenek oda magukra, egymásra, tartsák be a higiénés szabályokat - fogalmazott Müller.

A The Lancet folyóiratban megjelent tanulmány szerint a cukorbetegnek kétszer akkora esélye van a megfertőződésre, mint annak, aki nem az, és ugyanez igaz a súlyos szövődmények kialakulására is. „Ugyanakkor ha ez a betegség karbantartott, jól kezelt, akkor ez a kockázat jelentősen csökkenthető" – mondta Müller.

Az elhunytak átlagéletkora továbbra is magas, 76 év, az elmúlt napon viszont egy 30, egy 31 és egy 34 éves férfi is meghalt koronavírus-fertőzöttként, ugyanakkor mindannyiuknak volt valamilyen súlyos alapbetegsége.

Az elhunytak száma azonban továbbra is változatlanul magas – tette hozzá.

A tesztelésben résztvevőket is rendszeresen tesztelni fogják.

A tesztelésekre hétköznap kerül sor, ám a szociális és egészségügyi intézményekben a hétvégén is folyhat tesztelés értelemszerűen; mindenkit ott tesztelnek, ahol dolgozik, ez a főszabály, ám kistelepülések esetén ettől lehetnek majd eltérések.

Egy mintavételi egység egy nap alatt legalább 3 intézménybe jut el, így a felállítandó ezer egység 5 nap alatt 15 ezer helyszínre fog eljutni. Az egységek védőfelszerelését a kormányhivatalok biztosítják, mely arcvédő pajzsból, FFP2 maszkból és kesztyűből áll, hiszen most egy olyan népesség szűrése történik, melyről az feltételezhető, hogy egészséges.

A mintavételbe bevonják az orvosegyetemi hallgatókat is, harmad és negyedéves orvos- és fogorvos hallgatókra, ötödéves gyógyszerész-hallgatókra, valamint első- és másodéves egészségtudományi hallgatókra számítanak.

Elindult a szociális és egészségügyi dolgozók, illetve az oktatási és nevelési intézményben dolgozók, valamint a bölcsődei dolgozók országos, rendszeres, célzott csoportos tesztelése - jelentette be az operatív törzs mai tájékoztatóján György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!