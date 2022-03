Nagy bajba kerülhet a Chelsea

A brit Külügy- és Nemzetközösségi Minisztérium hivatalos honlapján közölte, a vagyonbefagyasztás mellett utazási korlátozást is bejelentett Liz Truss külügyminiszter „Oroszország hét leggazdagabb és legbefolyásosabb oligarchájára, akiknek üzleti birodalma szorosan kapcsolódik a Kremlhez”. Mindez azt jelenti, hogy a hét üzletembert kiutasítják az Egyesült Királyságból – írja az index.hu.

Nem igazolhatnak

Az Egyesült Királyság azon dolgozik, hogy izolálja az Ukrajnában háborút folytató Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz közel álló oligarchákat, ezért befagyasztotta az országban kezelt vagyonukat, utazási korlátozást hozott ellenük, és megtiltotta a brit állampolgároknak és cégeknek, hogy velük üzleteljenek.

Amíg a szankciók életben vannak, a Chelsea mérkőzéseire nem lehet jegyet vásárolni. Fotó: depositphotos Amíg a szankciók életben vannak, a Chelsea mérkőzéseire nem lehet jegyet vásárolni. Fotó: depositphotos

A brit szankció Roman Abramovicsot érintette legsúlyosabban, mert a múlt héten jelentette be a klubja eladási szándékát, a vagyonbefagyasztás miatt azonban nem köthet üzletet senkivel.

A Chelse FC is nagy bajba került, hiszen mostantól a BL-címvédő

nem adhat el és nem igazolhat játékosokat

nem köthet új szerződést a labdarúgókkal, tehát szerződéshosszabbításokat sem lehet végrehajtani

a klub nem értékesíthet jegyeket, így a bajnoki- és kupamérkőzéseket csak a bérletesek látogathatják, így a vendégszurkolók kiszorulnak a Staford Bridge-ről

a stadion büféi üzemelhetnek, de a merchandise-termékeket a klub sem értékesítheti

a klub az idegenbeli meccseire legfeljebb 20 ezer fontot költhet

a hazai mérkőzések megrendezésére nem fordíthatnak 500 ezer fontnál többet

A klub licencét nem vették el, egyesületként működhetnek, szerepelhetnek a Premier League-ben és a kupákban, a munkabéreket is kifizethetik.

César Azpilicueta egyelőre nem hosszabbíthatja meg a szerződését. Fotó: depositphotos César Azpilicueta egyelőre nem hosszabbíthatja meg a szerződését. Fotó: depositphotos

Az idény végén három játékosnak jár le a szerződése. A szankciók miatt Antonio Rüdiger, César Azpilicueta és Andreas Christensen nem tudja meghosszabbítani kontraktusát, amíg Roman Abramovics a klub tulajdonosa. Ha minden így marad, akkor ingyen távozhatnak Londonból szerződésük lejártával.

A The Times érdeklődésére a Chelsea egyik főszponzora, a Three nevű telekommunikációs vállalat megerősítette, felülvizsgálja a londoni klubbal kötött szponzorációs szerződését, amelynek értéke 40 millió font évente. A brit lap értesülései szerint más támogatók is hasonló lépéseket tehetnek.

Brit sajtóhírek szerint a kormányzat nyitott a Chelsea eladásának segítésére, a BBC szerint azonban csak akkor, ha a befolyó összeg nem Roman Abramovics számlájára kerül.