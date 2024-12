Nagy gondban van Rogán Antal

A nyugdíjas infláció októberhez hasonlóan novemberben is megegyezett az átlagossal, azaz 3,7 százalék lett.

Novemberben a fogyasztói árak átlagosan 3,7 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal. Ez 0,5 százalékponttal magasabb az októberinál és 0,7-tel a szeptemberinél. Ami egyúttal azt is jelenti, hogy az infláció trendet váltott, immár második újra emelkedik.

