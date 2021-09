Nagyon megemelkedtek júliusban az európai gázárak

Júliusban a földgáz világpiaci árát továbbra is globális kínálati hiány vezérelte, az egekbe szökő ázsiai termékárak mellett tovább csökkent az európai piacra érkező LNG-szállítmányok volumene, miközben karbantartás miatt orosz forrásból is kevesebb gáz érkezett Európába, így az európai árak is magasra szöktek - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) pénteken az MTI-vel.

A közleményben kiemelték, hogy a hivatal piaci riportja szerint ennek következtében egész évben maradhatnak a magas európai gázárak.

Kifejtették, mivel a tárolói készletek is alacsonyak, a piac az egész téli időszakra a magas árak fennmaradására számít, legfeljebb a jövő nyár hozhat némi enyhülést az árakban.

Kapcsolódó cikk Elkészült az Északi Áramlat-2 Moszkvai idő szerint reggel 8 óra 45 perckor teljesen befejezték a gázvezeték építését.

Hangsúlyozzák, hogy a hazai piaci árak követték az emelkedő trendet, a hazai tőzsdei árak szorosan együtt mozogtak az osztrákkal. A fogyasztás némileg alacsonyabb volt, mint tavaly júliusban, annak ellenére, hogy az erőművi szektor több gázt igényelt, mint egy évvel korábban. Az ellátásban a hagyományos, Ukrajna és Ausztria felől érkező import mellett ismét fontos szerepet kaptak a román források.

Magyarországon jó ütemben folytatódott a téli időszakra a betárolás, bár a júliusi mennyiség nem érte el az előző év azonos hónapjának mennyiségét. A régió tárolóiban - júniushoz hasonlóan - ismét alacsonyabb volt a havi záró készletszint, mint a megelőző év azonos időszakában.

A júliusi földgáz piacmonitoring riport a hivatal honlapján, a publikációk, piacfelügyelet publikációk rovatban érhető el - írják a közleményben.