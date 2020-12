Nagyot csökkent a fertőzöttek száma, 136-an viszont meghaltak

2219 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 256 367 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 136 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 6120 főre emelkedett.

A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 75 281 fő, az aktív fertőzöttek száma 174 966. Az aktív fertőzöttek 19, az elhunytak 22, a gyógyultak 24 százaléka budapesti.

Utoljára október 29-én regisztráltak ilyen kevés új fertőzöttet, 2194-et.

8045 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 656-an vannak lélegeztetőgépen.

Egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbít, tehát január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés. "Hogy szenteste tehetünk-e kivételt, amit mindannyian szeretnénk, azt majd csak december 21-én dönthetjük el az akkori állapotok ismeretében" - fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök, aki azt is kijelentette, hogy nem lesz kivétel december 31-én sem, vagyis a szilveszteri bulikat és utcabálokat idén nem lehet megtartani.