Nagyot drágul a benzin szerdától

Vége a jó világnak a hazai üzemanyag-töltőállomásokon. A holtankoljak.hu közlése szerint közel egy hónap után, szerdától a benzin literjének átlagára 7 forinttal kerül többe, míg a gázolajé két hetes pihenő után emelkedik ismét.

Mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni szerdától. Fotó: MTI Mélyebben kell a zsebünkbe nyúlni szerdától. Fotó: MTI

Ennek megfelelően január 13-ától az átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 377 forint/liter

Gázolaj: 396 forint/liter

Amint az grafikonunkon látható, a benzinért utoljára ilyen sokat több mint három hónapja, október elején kellett fizetni, a gázolajért azonban jóval régebben, február végén, azaz még a koronavírus-járvány miatti globális veszélyhelyzet bejelentése előtt.

Jelenleg úgy látjuk, hogy nincs az a forinterősödés, illetve kereslet-visszaesés, ami megállíthatná a hazai üzemanyagárak emelkedését - festenek lapunkhoz hasonlóan ugyancsak borús jövőképet a holtankoljak.hu szakértői. Bár a forint erősödik, azt inkább annak tudják be, hogy a dollár gyengül az USA belpolitikai helyzete miatt. Az árfolyam a múlt héten már járt 290 forint alatt is, de a heti változás minimális volt, hiszen a hét elején és a hét végén is 294 forintos szinten mozgott a dollár. Ma reggel viszont tovább gyengült a forint a zöldhasúval szemben, a kurzus megközelítette a 296-os szintet.

Más a helyzet a hazai üzemanyagárak meghatározásánál irányadó északi-tengeri kőolajfajta, a Brent árfolyamával. Rendkívül pozitívan értékelte a piac, hogy az OPEC-országok még nem emelnek a kitermelési kvótán, hiszen még nem látják, hogy a kereslet rendeződne a koronavírus okozta korlátozások miatt. A hordónkénti ár már a múlt hét elején 51 dollár körül mozgott, ami a múlt hét végére átlépte az 56 dolláros szintet - ez 8 százalékos emelkedés 1 hét alatt. Bár hétfő kora délelőtt valamelyest korrigált, még mindig 55,44 dolláron jegyezték a Brent hordóját.

Tény, hogy a hazai kereslet alacsony, és az előző év azonos időszakához képest is kevesebbet tankolunk. A fenti tényezők együttesen alapozták meg a hazai üzemanyagok szerdától érvényes drágulását.