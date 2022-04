Napi ezer új fertőzöttet találtak húsvétkor

A hosszú hétvége járványügyi statisztikáit közölte ma reggel a kormányzati tájékoztató oldal. Csütörtök óta 4978 új fertőzöttet találtak, ezzel együtt csökkent az aktív fertőzöttek száma, méghozzá 77 710 főre.

Elhunyt 106 koronavírusos beteg, kórházban 1560 fertőzöttet ápolnak, közülük 49-en vannak lélegeztetőgépen.

Miközben a tájékoztató is felhívja a figyelmet arra, hogy továbbra is lehetőség van oltatni, a hosszú hétvége alatt mindössze 3143-an adatták be a koronavírus elleni vakcinák valamelyik adagját maguknak, ezzel összesen 6 405 123 az oltottak száma, közülük 279 067-en már négy oltást vettek fel, a már jónak mondható védelmet adó három adagot pedig 3 577 570-en adatták be maguknak.