Napok óta sírnak a gyerekek - helyzetjelentés az ukrán-magyar határról

"Napok óta sírnak az ukrajnai kollégista társaim – mondja a 13 éves Oláh Koppány, aki Kisvárdán a fociakadémián tanul. – Sokan nem tudják, mi lehet a szüleikkel. Különösen azok vannak elkeseredve, akik Kijevből vagy az ukrán főváros környékéről jöttek Magyarországra tanulni és a focizni, de a kárpátaljaiak is aggódnak. Akadnak olyan társaim, akiknek az édesapját, idősebb fiútestvérét már behívták, azt sem tudják róluk, merre lehetnek."

Tiszabecsnél folyamatosan lépik át a határt a menekültek Fotó: Bodnár Zsolt Tiszabecsnél folyamatosan lépik át a határt a menekültek Fotó: Bodnár Zsolt

Maradandó lelki sebek

"Borzasztó ez a háború, ami a gyerekekben is maradandó lelki sérüléseket okoz – teszi hozzá Koppány édesapja, Oláh Krisztián, Cigánd polgármestere. – A fiam kollégista társai egy hete még vidáman azzal ébredtek, hogy mehetnek edzésre és iskolába, most meg azért kell aggódniuk, hogy szüleik biztonságban vannak-e. Most várunk egy kijevi focistákból álló utánpótlás korú csapatot. Debrecenben voltak egy tornán, most félnek visszamenni. Kisvárdán már beteltek a helyek, ezért átvállaltuk őket. A Múzeumfaluban van 12 szálláshelyünk, ott addig maradhatnak, amíg otthon rendeződnek a körülmények. Ellátást is biztosítunk és edzési lehetőséget, bár ez utóbbi most aligha foglalkoztathatja ezeket a gyerekeket, akiknek most velünk együtt azt kellett megtanulniuk egy pillanat alatt, hogy a biztonságérzet nagyon könnyen törékennyé válhat."

A cigándi városvezető a hét végén felhívást tett közzé, jelentkezzenek azok, akik szálláshelyet tudnak biztosítani Ukrajnából érkező menekülőknek.

"Több család is ideiglenes otthonra talált a városunkban – mondja Oláh Krisztián. – Mindenben segítünk nekik. Ezen felül adománygyűjtést is indítottunk. Két napja három autóval vittük a csomagokat a határra. Ott azt mondták, köszönik szépen, többdet jelenleg nem kérnek, mert annyi élelmiszer, ruhanemű összegyúlt, hogy már nem tudják kinek szétosztani. Tegnap aztán felhívtak, ha van még, nyugodtanmehetünk, mert ha tízszer annyit vinnénk mint előtte, az is kevés lenne."

Ingyen fuvart kínál egy önkéntes a tiszabecsi határátkelőnél Fotó: Bodnár Zsolt Ingyen fuvart kínál egy önkéntes a tiszabecsi határátkelőnél Fotó: Bodnár Zsolt

Tovább mennek

Mándok szombat óta gyűjtőpontnak számít. A Záhonyhoz és Lónyához közel fekvő településre folyamatosan érkeznek Kárpátalja felől a háború elől menekülők.

"Kicsit megpihennek, kapnak enni, ruhanemút is, ha kell, aztán jönnek értük és autókkal, buszokkal mennek tovább – mondja Pekó László, a négyezres lélekszámú település polgármestere. – Az iskola tornatermében fogadjuk a menekülteket, ezért hétfőn nem is volt tanítás, rendkívüli igazgatói szünetet rendeltek el. A hírek szerint keddtől áttérnek a digitális oktatásra, lehet, a tantermekben is kell majd a hely."