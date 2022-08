Naponta egyszer lehet ársapkás áron tankolni a Molnál

Több olvasó is panaszkodott az új tankolási renddel kapcsolatban a 24.hu-nak. A portálnak nyilatkozó egyik olvasó például arról számolt be, hogy reggel 10 litert tankolt, és este is kellett tankolnia ugyanennyit. Mindkét alkalommal lecsippanttották a forgalmiját a Mol-kútnál, másodszorra azonban már nem tankolhatott ársapkásan. Közölték vele, a vonalkód beolvasásakor jelzett a rendszer, hogy aznapra már nem jogosult hatósági áras üzemanyagra.

Az üggyel kapcsolatban a Mol egyelőre még nem válaszolt a portál megkeresésére, de Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezető igazgatója azt mondta: úgy tudja, a tankolási rend legutóbbi módosítása, július 30-a óta a Molnál egy forgalmival egy nap csak egyszer lehet ársapkásan tankolni, függetlenül a mennyiségtől.

Közben a robogósok ennél rosszabbul járnak. Szintén egy olvasó panaszkodott arról, hogy július 30-a óta hatósági áron nem, csak piaci áron adnak ki neki üzemanyagot. Ennek oka, hogy a robogóknak nincs forgalmi engedélye, így azt nem is tudják bemutatni a benzinkúton, annak igazolására, hogy a jármű magyar természetes személy birtokában van, aki jogosult a 480-as üzemanyagra.