Navracsics Tibort dicsérte, a „főbohócot” bírálta Ujhelyi István

Hatalmas kő esett le mindenki szívéről, miután Magyarország az utolsó uniós tagállamként, az utolsó pillanatban, de végül aláírhatta azokat a megállapodásokat, amelyek biztosíthatják a következő években az uniós támogatások felhasználhatóságát - mondta Ujhelyi István európai parlamenti képviselő pénteki online sajtótájékoztatóján közleménye szerint.

A szociáldemokrata politikus szerint dicséret illeti Navracsics Tibort és azokat a kormányzati szakembereket, akik végigtárgyalták a sikeres megállapodást. Ujhelyi ugyanakkor arra is rámutatott, hogy Navracsics miniszter és kollégáinak – akiket a sajtóvideóban cirkuszi kötéltáncoshoz hasonlított – munkáját a „főbohóc" Orbán Viktor akarva vagy akaratlanul, de mindvégig érdemben akadályozta.

A szociáldemokrata képviselő hangsúlyozta: az egyeztetések idején olyan EU-ellenes politikai kommunikáció, illetve Putyin-párti vétózás jellemezte a Fidesz-kormány hozzáállását, amely szinte ellehetetlenítette a tárgyalások nyugodt, szakmai mederben tartását.

Ujhelyi István szerint jó hír, hogy Magyarország végül nem veszített el uniós forrást, azok kifizetését ezzel együtt komoly feltételekhez kötötték.

Rossz hírnek nevezte ugyanakkor, hogy ha az Orbán-kormány nem tér vissza a jogállamisághoz, az európai értékekhez és benne a magyar emberek érdekeinek védelmében meghozott európai szabályokhoz, akkor ezek a források befagyva maradnak.

Ujhelyi István: hatalmas kő esett le a szívekről. Fotó: MTI

„Csodálkoztam is, hogy tegnap a kormány tagjai örömmel jelentették be a közösségi oldalaikon, hogy Magyarország elérte a céljait. Nem pontosan értem, hogy melyik Magyarországról beszélnek. Mert mi, akik aggódunk a magyar demokráciáért, akik felháborodva figyeljük és kritizáljuk a kormány pénzherdálását és oligarcháinak uniós és hazai forrásokból történő kitömését, valamint a rendszerszintű állami korrupciót, mi valóban elértük a célunkat: forrásokat nem veszítve, de az orbáni autokratikus rendszerből visszalépve kell folytatódjon Magyarország történelme" – fogalmazott Ujhelyi István.

Az Esély Közösség alapítója a sajtótájékoztatón hozzátette:

információi vannak arról, hogy az elmúlt hónapokban Orbán Viktor legszűkebb környezete a Perzsa-öböl egyes gazdag államai mellett közép-ázsiai diktatúrák oligarcháit és vezetőit, illetve Kína állami vezetését is felkereste, hogy amennyiben nem sikerül az Európai Unióval megegyezni, akkor jelentős mennyiségű hitelt akarnak felvenni tőlük a rezsim további finanszírozásához.

Ujhelyi ezeket a hitel-lehetőségeket kifejezetten drágának, valamint a nemzeti vagyonelemek kényszerű kiárusításával járó és ezért hosszútávú stratégiai érdekből csakis zsákutcának tekinthető megoldásoknak nevezte.

„Olyan partnerek felé mozdult a kormány, akikről nem gondolhatjuk, hogy pusztán szolidaritásból, a magyar nemzet megsegítése érdekében adnának komoly forrásokat, hanem sokkal inkább geostratégiai vagy egyszerű, és etekintetben még logikusnak is mondható nyerészkedési célokból" – fogalmazott Ujhelyi, hozzátéve: miközben maga is híve annak, hogy Magyarország érdemi kapcsolatokat ápoljon többek között a keleti világgal is, azt azonban már elutasítja, hogy a magyar kormány olyan helyekről vegyen fel drága hitelt, amelyek bár nem kérnek jogállami garanciákat cserébe, de tudhatóan generációkra eladósítják a magyarokat.

„Nem lehet tehát érdemi alternatívája az ország finanszírozása kapcsán az uniós forrásoknak. Ezt kockáztatja Orbán Viktor, ha a mostani megállapodásnak megfelelően nem hajtja végre az elvárt reformokat" – tette hozzá az EP-képviselő.

A közlemény szerint Ujhelyi hangsúlyozta: ha elmaradnak a változtatások és befagyva maradnak a források, az történelmi katasztrófához vezethet.