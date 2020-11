Néhány önkormányzat különösen jól járt az éjszakai Közlönnyel

Arról is van egy határozat a friss Közlönyben, hogy a kormány támogatja a Science Park Szeged területén kialakítandó inkubátorház fejlesztését, legfeljebb 2,2 milliárd forint értékben. Ebből 750 millió forint már rendelkezésre áll a Szegedi Tudományegyetemnél.

Szikszó és térsége fejlesztésének érdekében is született egy kormányhatározat, amelynek célja a víziközmű-hálózat komplex előkészítése és fejlesztése. Ehhez 11,8 milliárd forintos támogatást ítélt meg a kormány, amelyből 3,4 milliárd forintot még idén biztosítanak, 7,8 milliárdot jövőre, a maradékot pedig 2022-ben. A szikszói ipari parkhoz kapcsolódó villamosenergia-hálózatfejlesztés is kormányzati intézkedésekkel valósul meg, ehhez bő másfél milliárd forintot biztosítanak. A határozat alapján ha egy mód van rá, mindezt uniós pénz bevonásával teszik meg.

Szintén a Modern Városok Program keretében kap további támogatást a Tiszaliget fürdőfejlesztési projekt. Szolnok az eddigieken felül további 2,3 milliárd forintot zsebelhet be erre a célra, melynek túlnyomó részét 2021-ben adja a kormány.

A Modern Városok Program keretében a győri Vízi élménypark megvalósítása, valamint az érintett terület árvízi védelmének biztosítása érdekében szükséges támogatásról hozot határozatot a kormány. 2018-ban és 2019-ben már összesen 750 millió forint költségvetési támogatást kapott a projekt, most további, legfeljebb 21,3 milliárd forintos támogatásról döntött a kormány az alábbi ütemezéssel:

A friss közlönyben szereplő kormányhatározatok több önkormányzatnak is milliárdokat biztosítanak különböző projektekre.

