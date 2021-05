Nem csak a dohányzóknak fájt az infláció - A hét videója

Régen láttunk ennyire csapnivaló inflációs adatot, mint amilyen az áprilisi volt, hiszen 9 éve nem volt ilyen kiugró havi statisztika. Igaz, előzetesen a piaci elemzők, de még a Magyar Nemzeti Bank szakértői is emelkedő értéket prognosztizáltak. A jegybank szakértői a Monetáris Tanács legutóbbi ülését követően megjelenő anyagukban úgy fogalmaztak, hogy az infláció a következő hónapokban is rendkívül változékonyan alakul.

Az MNB a tartósabb tendenciák megítélésében nagy hangsúlyt helyez az alapfolyamatokról árulkodó mutatókra, azok között is kiemelten az adószűrt maginfláció értékelésére. A következő hónapokban bázishatások, az üzemanyagárak emelkedése, a jövedéki adó újabb növekedése és a gazdaság újraindításával jelentkező keresleti-kínálati súrlódások miatt inflációs kiugrások jelentkeznek.

Ugyanakkor éppen a maginfláció számítása esetében hajtott végre a KSH jelentős változtatást, hiszen a kosárból kikerültek az idén komoly árnövekedést elszenvedő, és emiatt inflációt okozó dohánytermékek. Ennek köszönhetően a maginfláció áprilisi értéke az alapmutatóhoz képest sokkal szerényebb lett.

Ennek ellenére Király Béla kollégánk szerint a jegybankon nyomás lehet a következő hónapokban, hiszen számos felfele mutató kockázat látszik az infláció kapcsán. Ezek közül a szakértők szerint akár a munkaerőpiac felpörgése, akár az alapanyagok drágulása akár már rövid távon is éreztetheti a hatását a fogyasztói árindexben. Sőt a nyersvas áremelkedése vagy éppen a réz drágulása vélhetőleg már vissza is köszönt az áprilisi adatokban is. A KSH adatai szerint a tartós fogyasztási cikkekért 3,4 százalékkal kellett többet fizetni, ezen belül az új személygépkocsik 10,4, a konyhai és egyéb bútorok 5,5 százalékkal kerültek többe.

Az alapélelmiszerek esetében is több olyan termékkel találkozhattunk az elmúlt időszakban, ami többe kerül, mint egy évvel korábban.