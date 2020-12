Nem csak Szenteste örülhetnek egymásnak a családok, több napra terjedhet a lazítás

Két téma határozta meg az e heti kormányülést, a járványhelyzet és az uniós vita a jogállamiságról és a költségvetésről - derült ki a mai Kormányinfón, amelyet ezúttal nem a betegséggel küzdő Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő vezetett, hanem elődje, Kovács Zoltán, aki jelenleg a nemzetközi kommunikációért felel.

Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Máthé Zoltán) Gulyás Gergely (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Gulyás Gergely miniszter előbb a járványügyi helyzet kormányzati értékeléséről számolt be. Közlése szerint "lassan mintha csökkenne a megbetegedések, fertőzések száma... még nem mondhatjuk, hogy túl vagyunk a csúcson, de abban bízunk, hogy most már a platón vagyunk". Felidézte, hogy az operatív törzs javaslatára döntött a kormány a korlátozó rendelkezések meghosszabbításáról január 11-ig. Rögzítette, hogy a kijárási szabályokkal az ünnepi időszakban is számolni kell. A kormány külön döntést hoz majd a karácsonyról - a miniszter tájékoztatása alapján az sem kizárt, hogy nem csak Szentestére korlátozódik az eltérő szabályozás, hanem több napra szól majd a lazítás. Gulyás szerint mindenki örülne annak, ha a családok karácsonykor együtt lehetnének, de a legfontosabb, hogy a vírus terjedését meg lehessen akadályozni.

Szilveszterkor viszont biztos nem lesz változás, fennmarad a 10 fős létszámkorlátozás. Fékeveszett bulikat tehát nem lehet tartani. Ezt azzal magyarázta a miniszter, hogy ha nagy társaságok verődnek össze, azzal több hetes védekezés válhat értelmetlenné, mert újra megnőhet a fertőződés kockázata.

Még a járványüggyel kapcsolatban arról is beszélt, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb legyen Magyarországon megfelelő oltóanyag. Csak az unión keresztül 5 beszerzési projektben veszünk részt, ezzel párhuzamosan pedig az orosz és a kínai oltóanyag-fejlesztések iránt is érdeklődünk. Utóbbi harmadik fázisú tesztelése hamarosan a végére ér, folyamatban van az engedélyezési eljárás. Ha minden a terv szerint alakul, akkor idén év végén, jövő év elején nálunk is lesz oltóanyag. Gulyás szerint addig is fontos, hogy az emberek regisztráljanak az oltásra az erre szolgáló hivatalos oldalon.

Az oltást első körben a védekezésben közreműködők kapják meg, utánuk az idősek következnek. Holnap kezdik kézbesíteni a regisztrációs leveleket a nyugdíjasoknak, akik papíralapon jelezhetik igényüket az oltásra. Ami ingyenes és önkéntes lesz, egyben választható, amennyiben többféle vakcina állna rendelkezésre.

A regisztrációs oldallal kapcsolatos adatvédelmi aggályokról azt mondta, hogy nincs olyan egységes állami nyillvántartás, ami alapján el lehetne dönteni, hogy kiket kell besorolni az elsőbbséget élvezők közé az oltási terv szerint.

A miniszter szerint a tesztelésszám alapján jól áll Magyarország, a múlt héten az ötödikek voltunk e tekintetben Európában. A mostani héten a közigazgatásban dolgozók tesztelése zajlik, és ha szükséges, akkor januárban folytatják a teszteléseket.

A másik kiemelt téma természetesen az EU-csúcs volt. Orbán Viktor miniszterelnök tájékoztatást adott a kormány ülésén a németekkel és lengyelekkel folytatott tárgyalásairól. Gulyás Gergely értékelése szerint ezek az egyeztetések eredményesek voltak, a megállapodási javaslat elfogadható a németek számára, egyben teljesíti a magyarok és a lengyelek összes követelését. Van esély rá, hogy a csúcson elfogadják a dokumentumot - közölte, majd arról beszélt, hogy nem lehet politikai feltételektől függővé tenni a támogatásokat, a jogállami vitát nem szabad összekötni az uniós költségvetéssel.

Szóba került a cikkünk a sportköltésekről, a miniszter megkapta a kérdést, hogy mi indokolja a 140 milliárd forintos költést az ágazatra a járvány alatt. Gulyás Gergely szerint ezek a számok nem felelnek meg a valóságnak, az egészségügy felkészítése egy nagyságrenddel nagyobb összeget, több mint 500 milliárd forintot igényelt. Csak az orvosi béremelésre 300 milliárd forintot fordítanak a jövő évi költségvetésben. Soha ekkora orvosi béremelés nem volt még - tette hozzá.