Nem függesztené fel az oltóanyagok szabadalmi jogát a német kormány

A koronavírus-világjárvány elleni küzdelemben az oltóanyag-gyártási kapacitás korlátossága a fő gond, és nem az, hogy a vakcinák fejlesztőit illeti a készítmények szabadalmi joga - fejtette ki pénteki berlini tájékoztatóján Ulrike Demmer helyettes kormányszóvivő.

A szellemi tulajdon védelme az innováció, az újítás forrása, és ennek így is kell maradnia - tette hozzá a szóvivő Angela Merkel kancellár álláspontját ismertetve. Hasonlóan fogalmazott ugyancsak pénteken Berlinben Jens Spahn egészségügyi miniszter is, aki hangsúlyozta, hogy Joe Biden amerikai elnök meglátásával ellentétben nem a szabadalmi oltalom a döntő tényező az oltási kampány sikerességében, hanem az oltóanyag-gyártás. Megjegyezte, hogy Németország és az Európai Unió nemcsak saját magának, hanem az egész világnak gyárt vakcinát, és igen üdvözlendő volna, ha az Egyesült Államok is így tenne.

A Der Spiegel című hírmagazin egy pénteki jelentése szerint Angela Merkel egyeztetett az ügyről Ugur Sahinnal, az ágazat leghíresebb németországi szereplője, a Covid-19 elleni egyik első vakcinát az amerikai Pfizer gyógyszeripari óriásvállalattal kifejlesztő BioNTech biotechnológiai kutatóvállalat vezérigazgatójával.

A szakember a napokban egy sajtóbeszélgetésen kifejtette, hogy a szabadalmi oltalom felfüggesztése nem megoldás, mert nem kellően gyors, ezért nem járulna hozzá a világjárvány megállításához. Kifejtette, hogy legkorábban 2022 végére készülhetne fel egy külső, az oltóanyag előállításának technológiáját nem ismerő cég a gyártás beindítására, ami elfogadhatatlanul hoszzú idő.

A BioNTech és a Pfizer nem is ezt a megoldást választotta, hanem inkább kiépített egy partneri hálózatot, amelynek révén ütemesebb a termelés, mintha csak a saját kapacitásaikra támaszkodnának. Ebben a hálózatban számos saját termékkel rendelkező nagy nemzetközi egészségipari cég is tevékenykedik. Ezek a BioNTech/Pfizer-féle készítmény ampullákba töltését végzik vagy alapanyagokat szállítanak - mondta Ugur Sahin. Egyik példaként a német Merck csoportot említette, amely a BioNTech-kel együttműködve különleges zsírnemű anyagot, úgynevezett lipidet állít elő a vakcinához.

Ugyanakkor Ugur Sahin lehetségesnek nevezte, hogy később szabadalmi használati engedélyt - licensz - adnak általuk kiválasztott gyártóknak. A készítmény minőségének biztosításához ebben az esetben is szoros együttműködésre lenne szükség - mondta a szakember.