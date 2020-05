Nem kell minden koronavírusos beteget Budapestre szállítani

Müller Cecília kezdte az operatív törzs mai tájékoztatóját, az országos tisztifőorvos a beutalási rend változásáról számolt be részletesebben.

Éberség kell! Éberség kell!

Az egészségügyi ellátórendszerben kezd visszaállni a korábbi rend, ahogy fogalmazott: gyakorlatilag visszatérünk a járvány kezdetekori rendhez. Az intézmények egységes tájékoztatást kaptak erről.

Ennek érdekében kerül sor a koronavírusos betegek ellátásának központosítására. A két kijelölt budapesti intézménybe - a Dél-pesti Centrumkórházba és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe - kerülnek azok az új típusú koronavírusos betegek, akiknek súlyos az állapotuk, de szállítható állapotban vannak. Őket ebben a két intézményben "javasolják elhelyezni", hogy tehermentesítsék az egészségügyi dolgozókat, akik a koronavírusos esetek ellátásában vesznek részt.

Müller Cecília hangsúlyozta, hogy a területi kórházakban továbbra is folytathatók a kezelések, ha azok már elkezdődtek, és javulás érzékelhető a beteg állapotában. Amennyiben az intézmény mégis szükségesnek látja a beteg elszállítását, akkor telefonos konzultáció során a két fővárosi intézmény dönt a beteg elhelyezéséről. Hozzátette, a beutalási rend tartalmazza azokat az intézményeket, amelyeket szintén be lehet vonni az ellátásba. Vagyis közlése alapján ha a járványhelyzet megkívánja, akkor további intézmények is fogadnak majd súlyos állapotú betegeket. Jelenleg egyébként 35 intézményben kezelnek ilyen eseteket.

Ami a bentlakásos intézményeket illeti, korábban célellenőrzést rendelt el, a járvány idején különösen nagy jelentőségű szempontokra figyelemmel. Ahol a vírus felütötte a fejét, ott széles körű járványügyi vizsgálatot végeztek - mondta.

