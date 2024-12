Nem sikerült a kanyarban előznie az Orbán-kormánynak

A cikk arra is felhívja a figyelmet, hogy a Magyar Nemzeti Bank 6,5 százalékos alapkamata a hatodik legmagasabb jegybanki irányadó ráta az öreg kontinensen. S mivel közben az infláció emelkedett, a visszatekintő reálkamat 2,8 százalékpontra morzsolódott. Ám ezzel is megtartottuk az ebben az összevetésben októberben elfoglalt ötödik helyünket – Oroszország, Fehéroroszország, Izland és Törökország mögött.

