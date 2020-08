Nem számítanak meglepetésre a montenegroi választáson

Várhatóan továbbra is a három évtizede hatalmon lévő párt adhatja a miniszterelnököt.

A kampány során a pártok a legnagyobb hangsúlyt a gazdasági intézkedésekre, az ország európai integrációjára, valamint a koronavírus-járványra helyezték. A kormánypártok azt hangsúlyozták, milyen jól kezelték a koronavírus-járványt az országban, és a szigorú korlátozások mellett álltak ki, az ellenzék szerint viszont nem volt megfontolt stratégiája a vezetésnek, hol szigorítottak, hol váratlanul enyhítettek az intézkedéseken, és egyebek mellett ezért emelkedett meg a nyár második felében a fertőzöttek száma. Az ellenzék azt is követelte, hogy a járványhelyzet miatt halasszák későbbre a voksolást, a kormány szerint viszont semmi sem indokolta ezt a lépést.

A közvélemény-kutatások alapján ismét a majdnem három évtizede kormányzó balközép Szocialisták Demokratikus Pártja (DPS) szerezheti meg a legtöbb szavazatot, és a várakozások szerint a miniszterelnök is az eddigi kormányfő, Dusko Markovic maradhat.

