Nem tudni, mennyit takarítanak meg az iskolák a hosszabb téli szünettel

Nem tudni, mekkora energiamegtakarítást jelent a téli szünet meghosszabbítása – írja a Népszava. A lap megkeresésére a Belügyminisztérium csupán annyit írt,

„a tankerületi intézményekben az eltérő adottságokra, különböző típusú feladatokra tekintettel egyedileg készül fűtési terv, illetve számítás az energiafelhasználásra vonatkozóan”.

A csütörtöki kormányinfó fő témája volt Gulyás Gergely kancelláriaminiszter azon bejelentése, hogy az őszi szünet rovására hosszabb lesz a téli tanítási szünet, mely december 22-én kezdődik és egészen január 8-ig fog tartani.

A rendelet csütörtök éjjel már meg is jelent a Magyar Közlönyben. Így – mivel mindenszentek ünnepe keddre esik – egy négynapos hosszú hétvégével kell beérniük a nebulóknak. A lap megjegyzi, az iskolaigazgatók saját hatáskörben tanévenként öt nap tanítási szünetet rendelhetnek el, azaz akár úgy is dönthetnek, hogy kiadják az ezt követő három napot is.

A lapnak Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezete alelnöke azt mondta, sem az iskolák, sem a szülők nem lesznek könnyű helyzetben. Példaként hozta fel, hogy ha egy többgyermekes családban az egyik iskola kiadja a november eleji három napot, a másik nem, akkor mit tehet a szülő? Ugyancsak gondot okozhat a kisgyermekes szülőknek a hosszabb téli szünet idejére a gyermekek felügyeletének megszervezése. A Népszava megkérdezte a minisztériumot, lesznek-e tankerületenként ügyeletes iskolák, a tárca válasza szerint