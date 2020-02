Nem vágná földhöz a költségvetést Orbán Viktor javaslata

Többféle védelmi terv is a kormány asztalán pihenhet a korábbi nyilatkozatok alapján, ám ezek közül csak a klímavédelmi akcióterv pontjait jelentette be a miniszterelnök a vasárnap tartott 22. évértékelő beszédében. A gazdaságvédelmi akciótervről egyáltalán nem esett szó, a családvédelmi terv lehetséges következő intézkedéseire inkább csak érintőlegesen tért ki Orbán Viktor, egyfajta óhajként megfogalmazva azokat.

“Tudom, hogy a négygyermekes anyák után a háromgyermekes anyák számára is előbb vagy utóbb be kell vezetni az szja-mentességet. Azt is tudom, hogy a szülés utáni első félévben ma az anyák az előző évi átlagkeresetük 70 százalékát kapják, és ezt 100 százalékra kellene emelni, s akkor a szülést követő első félévben több pénzhez jutnának, mintha nem szültek volna” - mondta Orbán Viktor.