Nem vicc: Trump szerint az övé az egyik legjobb környezetvédelmi politika

Kormányzata környezetvédelmi politikáját dicsérte Donald Trump amerikai elnök a környezetvédelmi hivatal (EPA) elnökével, szakembereivel és aktivistákkal tartott tanácskozáson a Fehér Házban hétfőn délután. Trump kifejtette: lehetségesnek tartja, hogy az Egyesült Államok vezesse a környezetszennyezés elleni harcot a világban és egyúttal előmozdítsa, segítse a fosszilis fűtőanyagok alkalmazását.

Hangsúlyozta: az Egyesült Államok az első helyen áll a világban a tiszta ivóvíz biztosításában, és úgy csökkentette a levegő szennyezését és fogta vissza a káros anyagok kibocsátását, hogy közben erősítette az ipari tevékenységet és csökkentette a túlburjánzó szabályozást. "Az erős gazdaság életfontosságú az egészséges környezet fenntartásához" - fogalmazott.

Itt Trump arra gondolhatott, hogy 2016-ról 2017-re 2,7 százalékkal esett az amerikai károsanyag-kibocsátás, ezzel szokott ugyanis amellett érvelni, hogy enyhébb ipari megszorításokkal is elérhető a környezetkímélőbb termelés. Ez az eredmény azonban még az Obama-éra érdeme, Donald Trumpot ugyan még 2016-ban választották meg elnöknek, de a hivatalt 2017 elején vette át elődjétől. Valóban foganatosított is egy sor ipari lazítást, mire 2018-ban akkorát ugrott az USA széndioxid-kibocsátása, mint már nyolc éve nem, sőt, az elmúlt több mint két évtizedet tekintve is a tavalyi volt a második legnagyobb növekedés.

A tanácskozáson jelen volt Rick Perry energetikai és David Bernhardt belügyminiszter is. Az amerikai kormányzatban a belügyminisztérium nem a hagyományos belügyi feladatokat látja el, hanem a területrendezést, a környezet-, és a természetvédelmet felügyeli.

Elemzők emlékeztetnek arra, hogy Donald Trump több mint egy tucatnyi szabályozást törölt el és általában véve is lazított a szigorú környezetvédelmi előírásokon, lehetővé tett ingatlanfejlesztéseket természetvédelmi területeken, és nem utolsó sorban bejelentette az Egyesült Államok kivonulását a párizsi klímavédelmi egyezményből.

(via MTI)