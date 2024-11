Német lapban kapott pocsék osztályzatot a magyar gazdaság

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

„Magyarország tőzsdei eredményei figyelemre méltók, de a gazdasági alapok továbbra is gyengék. Az EU-s források hiánya, a magas államadósság és a forint gyengesége komoly kockázatokat jelentenek. A tőzsde szárnyalása ellenére a gazdaság fenntarthatósága csak átfogó reformokkal és a befektetői bizalom visszaszerzésével biztosítható” – zárja elemzését a német lap.

Az elemzés azt is nehezményezi, hogy bár a BUX kiemelkedően teljesít, az új cégek tőzsdére lépése továbbra is lassú. Az MBH Bank ugyan már szerepel a tőzsdén, de a fő tulajdonos Magyar Bankholding Zrt. 98,87 százalékos tulajdonában lévő pakettből való részvényértékesítés, illetve tőkeemeléssel egybekötött nyilvános részvénykibocsátásra konkrét időpont még nincs (korábban 2025-öt jelölték meg erre az MBH vezetői – a szerk.), míg az MVM tőzsdére lépése egy éve lekerült a napirendről.

A lap arra is kitér, hogy Magyarország közfinanszírozása nehéz helyzetben van, az államadósság idén várhatóan a GDP 75 százalékára nő, ami a régióban a legmagasabb arány. A magyar kormány különadókat vezetett be, amelyek kedvezőtlenül hatnak a vállalati eredményekre és a tőzsde teljesítményére.

A Commerzbank elemzői úgy vélik, hogy ha a forint árfolyama az euróval szemben 420-ra gyengülne, az MNB kénytelen lehet kamatot emelni a devizaárfolyam stabilizálása érdekében, még akkor is, ha ezt az infláció már nem indokolná.

Pozitív fejlemény, hogy a jegybank intézkedéseinek hatására jelentősen mérséklődött az infláció – állítja a lap, kiemelve, hogy tavaly Magyarországon volt a legmagasabb infláció az Európai Unióban, 17,6 százalékkal, de mára közelít a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kitűzött 3 százalékos célhoz. Ugyanakkor a forint gyengesége (lásd itt a legfrissebb árfolyamokat ) és a gazdasági helyzet továbbra is óvatosságra intette a döntéshozókat, így az MNB november közepén szüneteltette a kamatcsökkentéseket, és az alapkamatot 6,5 százalékon tartotta. A Raiffeisen előrejelzése szerint a kamatcsökkentés csak 2025 második negyedévében folytatódhat – áll a cikkben.

Emellett a kormány felállította a Közbeszerzési Integritási Hatóságot, amely a közbeszerzések átláthatóságát és szabályszerűségét hivatott biztosítani. A kormány jogszabályokat fogadott el az igazságszolgáltatás függetlenségének erősítésére, például az Országos Bírói Tanács hatáskörének bővítésével. Budapest ugyanakkor bírálta az EU-t, mondván, hogy a források visszatartása politikai nyomásgyakorlás. Az Európai Bizottság azonban továbbra is úgy látja, hogy a magyar lépések nem elegendőek, és konkrétabb eredményeket vár a támogatások felszabadítása előtt.

Mint ismert, az Európai Bizottság különösen aggasztónak tartja a közbeszerzések átláthatatlanságát, a korrupcióellenes ellenőrző mechanizmusok hiányosságait, valamint az igazságszolgáltatás politikai befolyástól való függőségét. A támogatások felszabadítását számos reformhoz kötötték, köztük az átláthatósági szabályok szigorításához és az új ellenőrző rendszerek bevezetéséhez. A kormány válaszul több intézkedést is hozott: létrehozták a Korrupcióellenes Munkacsoportot, amelynek célja a korrupcióellenes mechanizmusok megerősítése. Működését viszont több civil szervezet, köztük az Átlátszó.hu, a K-Monitor és a Transparency International Magyarország is bírálta . Idén sem szavazták meg a csoport éves jelentését, mondván, az nem tükrözi a korrupció valós problémáit, és nem tartalmaz elég ambiciózus vállalásokat.

A BUX eredményei nagyrészt négy meghatározó vállalatnak – a Molnak, az OTP Banknak, a Richter Gedeonnak és a Magyar Telekomnak – tulajdoníthatók, amelyek jelentős hatást gyakorolnak az index alakulására, írja a lap, ezt alátámasztják a keddi, tőzsdei események is. November 26-án történelmi csúcsra pörgött a BUX, kiemelkedő forgalom mellett erősödtek a vezető részvények – különösen az OTP teljesített jól, de emelkedett a Mol, a Magyar Telekom és a Richter is, erről bővebben laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár cikkében olvashat.

A befektetők általában a biztonságot keresik, de ez az elv Magyarországon mintha háttérbe szorult volna. Az Európai Bizottsággal folytatott viták és a jobboldali-populista kormány intézkedései ellenére a Budapesti Értéktőzsde vezető indexe, a BUX az év eleje óta közel egyharmados növekedést ért el. Ezzel messze túlszárnyalta a régió többi tőzsdeindexét, és hosszabb távon is kiemelkedő teljesítménynek számít” – írja elemzésében a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). A cikk szerint bár Magyarország tőzsdei eredményei figyelemre méltók, a gazdasági alapok továbbra is gyengék.

