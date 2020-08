Olaszországban is lőttek az éjszakai buliknak

Olaszország is visszaállítja a korlátozások egy részét az új koronavírus-fertőzöttek növekvő száma miatt.

Sajtóhírek szerint a kormány azért döntött a szigorítás mellett, mert Olaszországban és számos más európai országban ismét növekszik a diagnosztizált új esetek száma. Hasonló intézkedéseket vezetett be egyébként Spanyolország is .

A tiltás olyan kültéri eseményekre is vonatkozik, ahol az emberek táncolnak.

A kormány határozott arról is, hogy be kell zárni az éjszakai klubokat és a táncos szórakozóhelyeket.

