Oltakozhatnak a külföldiek, megint jutott egy kevés pénz sportfejlesztésre

A koronavírus-járvánnyal és a költségvetési források átirányításával kapcsolatos rendeletek jelentek meg a legutóbbi Magyar Közlönyben. Mostantól a Magyarországon élő külföldiek, továbbá a TAJ-számmal nem rendelkező külföldön élő és külhoni magyar állampolgárok is tudnak regisztrálni az oltásra az erre szolgáló felületen. A kormany.hu tájékoztatása szerint az oltást a Magyarországon élő külföldiekkel kezdik, a külföldön élő magyarok oltására csak később kerülhet sor. Az itt élő külföldiek oltása május második felében kezdődhet, amelynek részleteiről később ad tájékoztatást a kormány.

Szintén innen derül ki, hogy a TAJ-számmal nem rendelkező Magyarországon élő külföldieknek a regisztráció során szükséges megadniuk a nevet, az életkort, az e-mail címet, a telefonszámot és az értesítési címét. Valamint tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek esetében a tartózkodási engedély számát, vagy személyazonosító számát, továbbá az útlevél, vagy személyazonosító igazolvány okmányazonosítóját.

A TAJ-számmal nem rendelkező külföldön élő és külhoni magyar állampolgárok a regisztráció során kötelesek megadni a név, életkor, e-mail cím, és telefonszám mellett a személyazonosító számukat vagy magyar útlevelük okmányazonosítóját, a személyazonosító igazolvány okmányazonosítóját, a védettségi igazolvány kívánt kézbesítési címét.

Szintén ebben a rendeletben egyszerűsítik a védettségi igazolvány kiállításának a rendjét, mellyel a jogosultság halmozódására (oltás és fertőzésből való felgyógyulás) visszavezethető kártyaigényeket szűkítik, kimondva, hogy mely esetekben nem kell új igazolványt kiállítani, ha az érintett már rendelkezik érvényes védettségi igazolvánnyal.

Arra az egyre gyakoribb helyzetre is reagált a kormány, amikor késik a védettségi igazolvány postázása. Ilyen esetben sokan újabb igazolványért folyamodnak a kormányhivatalhoz. Most egy olyan rendelkezés született, mely szerint "az érintett a hatósághoz benyújtott kérelmében díjmentesen kérheti a védettségi igazolvány kiállítását, ha a kérelmező a védettségi igazolványt (meghatározott esetekben) a kiállítást követő 30 napon belül nem kapta kézhez. A kérelmező részére ebben az esetben akkor is új igazolványt kell kiállítani, ha a részére korábban került kiállításra védettségi igazolvány, de az érintett jelzésére vélelmezhető, hogy az nem került kézbesítésre". Az egyik ilyen eset, amikor a hatóságnak 2021. március 1. napját követően a kérelem benyújtását követő 8 napon belül kellene kiállítani az igazolványt, de ez nem történik meg határidőre.

A közlönyben megjelent kormányhatározat pedig mintegy 22,5 milliárd forintot csoportosít át a költségvetésen belül, egyebek mellett kiemelt sportegyesületek támogatására (200 millió forint), a Petőfi Irodalmi Múzeumra (93 millió), Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatására (2,95 milliárd), a Nemzeti Sportközpontokra (1,74 milliárd). Az intézkedések egyik forrása a Gazdaságvédelmi Alapon belül a fővárosi fejlesztésekre félretett keretből kiemelt 1,74 milliárd forint - ami fillérre megegyezik a sportközpontokra átirányított összeggel.