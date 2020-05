Operatív törzs: a magyarországi járványgörbe stabil

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Ma már Magyarországon is elérhető egy Japánban kifejlesztett gyógyszer, ami az enyhe betegeken segít és elérhető egy amerikai gyógyszer, amit a súlyos betegeken lehet alkalmazni. Jól halad az immunterápia, több beteg életét sikerült megmenteni és ígéretes a vérplazma-terápia is, több beteg van, aki a plazmaterápiának köszönhetően gyógyultan távozhat hamarosan - mondta.

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője a tájékoztatón reményének adott hangot, hogy a koronavírus ugyanúgy eltűnik majd, mint annak idején a távol-keleti SARS, vagy a közel-keleti MERS. De az is előfordulhat - mondta, hogy évről évre visszatérő lesz, vagy, hogy egész évben velünk marad a járvány és különböző gócpontokban tűnik majd föl.

A Diákhitel Pluszt már több mint nyolcezren igényelték. Június elsejétől a fiatalok mellett az otthon lévő kismamák, és gyerekekkel otthon maradó nagyszülők is igényelhetik az ingyenes kresztanfolyamot és a nyelvtanfolyamokat.

A Gyes-és Gyed támogatások határidejét meghosszabbította a kormány, a veszélyhelyzet végéig kapja az is, akinek lejárt volna.

A védekezés ezen szakaszában is hatályban marad a tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben a védőeszközök kötelező viselésére, a távolság betartására, valamint az életkorhoz kötődő idősávok figyelembevételére vonatkozó szabályozás - tette hozzá.

Kiss Róbert elmondta: ennek értelmében a vendéglátóhelyeken már nemcsak a kerthelyiségekben engedélyezett a tartózkodás, hanem a vendéglátóhelyek belső zárt részében is. A dolgozóknak kötelező védőeszközt (orvosi szájmaszkot, sálat vagy kendőt) viselni. Az üzemeltetőnek pedig intézkedni kell a védelmi távolságok megtartására. Másik változás, hogy a szálláshelyek is fogadhatnak vendégeket.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!