Operatív törzs: az összes fertőzött 13 százaléka egészségügyis

A május elejére prognosztizált járványtetőzésről szólva az országos tisztifőorvos elmondta, hogy ez akkor következik be, ha 1, vagy 1 alá esik a vírusátadási ráta. Ennek ideje kiszámíthatatlan.

A saját kézzel készített maszkokkal kapcsolatban kevés a bizonyíték arra, hogy hatásosak. Egy biztos: el kell takarnia a szájat és az orrot is. Ha felhelyeztük, akkor ne nyúlkáljunk hozzá. Előtte és utána is mossunk kezet. A maszk csak egyetlen tényező, ami a járvány terjedését akadályozza, nem helyettesíti a higiénés szabályok egyikét sem, magyarázta Müller.

Magyarországon leginkább a zárt közösségekben terjed a vírus, tehát csoportos megbetegedések vannak jelen. A maszkok szerepéről: az orvosi maszkok részecskeszűrő maszkok, melyek baktériumokat és vírusokat is képesek megszűrni. A sebészi szájmaszkot békeidőben is az orvosok és műtősök használják a beteg érdekében. A speciális szájmaszkoknál az irány fordított: az egyéni maszkoknál a viselőjét kell megvédeni a külső hatásoktól. Ilyen maszkot szigorúan tilos viselni annak, aki koronavírusos beteg, mert az ő esetükben hirtelen nagy mennyiségben áramolhat ki a vírus, ha leveszik.

2583 a fertőzöttek és 280 a halálos áldozatok száma, miközben a mintavételek tendenciája jelentősen emelkedik – tájékoztatott Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos. A kórházban ápoltak száma is emelkedőben van, jelenleg 931 főt gondoznak, 52 embert lélegeztetőgéppel kezelnek. A 280 fő elhunyt többsége 61 éven felüli ember volt.

