Operatív törzs: csalók árulnak koronavírus-gyógyszereket

Egy újságírói kérdésre válaszolt Galgóczi Ágnes. Nem tudni, hogy a kérdés melyik laptól érkezett, de az NNK osztályvezetője szerint volt olyan 100 év fölötti személy, aki meggyógyult a koronavírus-fertőzésből, tehát egyáltalán nem ritka, hogy idős korban is fel lehet gyógyulni a betegségből.

Galgóczi Ágnes, a NNK osztályvezetője pedig arról beszélt, hogy a védelmi intézkedéseket mindenki tartsa be, hogy a járványt lassítsuk. Megismételte a reggeli adatokat, miszerint 6393 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 198 440 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma.

Egy üzletet zártak be 10 napra csütörtökön Tatabányán, mert sem az alkalmazottak, sem a tulajdonos sem viselt maszkot. Az üzletvezető ugyanakkor itt kijelentette, hogy eddig sem, és a jövőben sem fog maszkot viselni.

