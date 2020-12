Operatív törzs: elkérhetik a személyi igazolványt a bolti dolgozók

A tisztifőorvos végezetül a gyermekek fertőzöttségi számával kapcsolatban is mondott néhány adatot – a járvány kezdete 21 144 18 éven aluli pozitív esetet regisztráltak. Jelenleg 28 gyermek van kórházban, közülük senki sem szorul lélegeztetőgépes ellátásra.

Az újságírói kérdések nyomán kiderült, hog y az idősek vásárlási sávjának betartatása miatt a boltok biztonsági őre, vagy abban az esetben, ha ilyen nincs, az alkalmazottak elkérhetik a személyi igazolványt a 65 éven felüliség igazolásának érdekében – aki ezt nem hajlandó átadni, attól megtagadható az üzletbe lépés. Kiss Róbert válaszaiból emellett az is kiderült, hogy a siket és nagyothalló, maszkviselési szabályt megsértők esetében méltányosan fognak eljárni.

Az alezredes a karanténszámokat is ismertette:

A tisztifőorvos kiemelte, hogy a kórházban ápoltak száma továbbra is emelkedik, de nem olyan meredeken, mint az előző héten. 78, azaz szinte minden aktív fekvőbeteg-ellátást nyújtó kórházban kezelnek már betegeket, és ahol hiány jelentkezik az ellátószemélyzetben ott közbe fognak lépni – tette hozzá.

Végül az államtitkár szót ejtett arról is, hogy az érettségikhez hasonló szigorú óvintézkedések mellett megtartják az írásbeli középiskolai felvételiket január 23-án, de két pótnappal is készülnek azok számára, akik egészségügyi okok miatt nem tudnak részt venni (január 28., február 5.)

A jelenleg is zajló oktatási intézményeket célzó ingyenes teszteléssel kapcsolatban elmondta, hogy az óvodákban a dolgozók 74, az iskolákban 73 százaléka élt a lehetőséggel. A tesztek 97,7 százaléka negatív, míg 2,3 százalék pozitív lett. Az ellenőrzési sorozat második hete már zajlik.

A kormány jövő héten dönt a karácsonykor érvényes intézkedésekről, míg az elmúlt 24 órában két kutyasétáltatóval szemben kellett intézkedni - egyebek mellett ezekről is szó volt az operatív törzs mai tájékoztatóján.

