Operatív törzs: ne gyülekezzünk március 15-én!

Felhívással kezdődött a pénteki operatív törzs sajtótájékotató, Kiss Róbert rendőr alezredes kiemelte, hogy a rendőrség is látja, hogy több magánszemély a város több pontjára gyülekezésre hívja fel a lakosságot március 15-re a közösségi oldalakon. A gyülekezés azonban ebben a járványhelyzetben továbbra is veszélyes és a jogszabályok értelmében tilos, ezért Kiss kéri, hogy senki se gyülekezzen és ne is szervezzen gyülekezéseket.

Kiss Róbert rendőr alezredes (Fotó: MTI) Kiss Róbert rendőr alezredes (Fotó: MTI)

Kiss azt is kéri, hogy a hosszú hétvége előtt lehetőség szerint ne tervezzünk nagybevásárlást, és csak akkor ugorjunk el boltba, ha feltétlenül szükséges, mert az üzletekben tumultus alakulhat ki, ami kedvez a vírus terjedésének.

Rendőrszámok

507-szer intézkedtek az elmúlt 24 órában maszkviselési szabályok megsértése miatt

461-szer közterületi maszkviselési szabály megsértése miatt

24-szer tömegközlekedési, megállói maszkkihágás okán

22-szer boltokban, plázákban

0 alkalommal vendéglátóhelyeken, így újabb kocsmát, miegyebet bezárni ezúttal sem kellett

380-szor intézkedtek a kijárási tilalom, gyülekezési szabályok megsértése miatt

7292 új hatósági házi karantént rendeltek el

Dr. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője szerint jelenleg a 20-69 évesek közül kerülnek ki leggyakrabban az új koronavírus-fertőzöttek.

A fertőzöttek átlagéletkora a harmadik hullámban 46 év.

A mai koronavírus-statisztikák itt olvashatók.

Galgóczi elmondta, hogy a háromnapos ünnep alatt is folyamatos lesz az oltás. Kiemelte, hogy az Európai Unió zöld utat adott a Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen által kifejlesztett vakcinának, melyből mi 4,36 millió adagot kötöttünk le. Hamarosan megjönnek az első szállítmányok. Ebből egy oltás elég a megfelelő védettséghez, ártalmatlanított vírussal működik. Mínusz 20 fokon kell tárolni, így két évig is jó. Felolvasztva, mínusz 8 fokon tárolva pedig három hónapig alkalmazható. Enyhébb oltási reakciókat ez is kiválthat, az oltás helyén fájdalom, bőrpír, duzzanat alakulhat ki, az oltott hőemelkedést, fáradtságot, esetleg izomfájdalmat érezhet.

Kérdések

A korlátozásokat sokan nem veszik komolyan, tömve vannak a bevásárlóközpontok. A plázákban indul külön ellenőrzés? Kiss: kiugróan magasak lettek a maszkhasználattal kapcsolatos szabályszegések, de ez a közterületre jellemző, bevásárlóközpontokban még nem olyan sok a szabályszegés. Az ellenőrzés folyamatos.

Másképpen kell védekezni a vírusmutánsokkal szemben? Galgóczi: a brit mutáns könnyebben és gyorsabban terjed, de a védekezési módszerek ugyanazok.

A határellenőrzés-szigorítás mit jelent a gyakorlatban? Kiss: a korlátozások csak a személyforgalomra vonatkoznak, a teherforgalomra nem. Nem magyarok csak engedéllyel jöhetnek, akkor is karanténnal kezdenek nálunk.