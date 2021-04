Operatív törzs: több bulin is feltűntek a rendőrök a hosszú hétvégén

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezető-helyettese elsőként ismertette a hosszú hétvége szabálysértési statisztikáit:

a közterületi maszkviselés hiánya miatt 3851,

a tömegközlekedésen a maszkviselés hiánya miatt 68,

míg a boltokban és más intézményekben a maszkviselés hiánya miatt 30 esetben intézkedtek a rendőrök.

Budapesten pénteken az I. kerületi Filozófusok kertjében csoportosuló fiatalok körében intézkedtek a rendőrök, miután 18-an nem viseltek maszkot, míg egy gönyűi virágboltot az előírások be nem tartása miatt zártak be ideiglenesen.

A vendéglátóhelyekre vonatkozó tilalmak megsértése miatt is akadt dolga a rendőröknek az ünnep alatt – Akasztón és Maglódon sörözőket, míg Budapesten a Lánchíd utcában egy vendéglátóhelyet találtak nyitva. A Csongrád megyei Üllésen szintén szabályt sértett egy vendéglátóegység, itt az alkohollal kiszolgált vendég a mellékhelyiségben próbált elbújni a kiérkező rendőrök elől.

Forrás (Youtube/M1) Forrás (Youtube/M1)

Emellett több bulin is dolga akadt a hatóságnak – egy XIII. kerületi magánlakáshoz kétszer is kihívták a rendőröket csendháborítás miatt, míg egy Erzsébet körúti és egy Dohány utcai Airbnb-ben is szabálysértőket találtak: az utóbbi esetben az Airbnb üzemeltetőjével szemben is eljárás indult.

A kijárási korlátozások megsértése miatt 3249 személy ellen kellett fellépni, az intézkedés bevezetése óta összesen 60 864 esetben intézkedtek a rendőrök az előírások megsértése miatt.

Így alakultak a karanténszámok

A hosszú hétvégén 22 275 új házi karantént rendeltek el, így összesen 44 162-en vannak jelenleg ilyen korlátozás alatt. Arról Kiss nem közölt adatokat, hogy a rendőrség pontosan hány karanténellenőrzést végzett, azt viszont elárulta, hogy az alkalmazáson keresztül 3794-en kommunikálnak a hatósággal.

Müller Cecília óvatosságra int

Az országos tisztifőorvos elsőként megköszönte az egészségügyi és az oltási logisztikában dolgozók munkáját a húsvéti időszakban, valamint az oltást felvevőknek is köszönetet mondott, hiszen a hosszú hétvége alatt 276 ezer főt beoltottak, így már több mint 2,43 millióan megkapták a vakcinát, közülük 922 886-an pedig már a második adagot is felvették. Elmondta, hogy nyitottak új oltópontokat is, 18 szakrendelőben oltottak Budapesten a hétvége során.

A regisztrált 65 év felettiek 85 százaléka már megkapta az oltást, míg a 80 éven felüliek körében több mint 90 százalékos az átoltottság – Müller Cecília regisztrációra biztatta a még nem regisztrált időseket.

Az egyéb oltási helyek mellett a honvédség oltóbuszai is dolgoznak, a mai napon Komárom-Esztergom megyében a kistelepüléseken oltanak ezekkel. Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy a pedagógusok oltásának első köre rendben lezajlott – az ő vakcinálásukat a holnap érkező 246 870 adag Pfizerrel folytatják majd.

3,8 millió felett van az oltásra regisztráltak száma, az elmúlt öt hétben jelentősen nőtt a vakcináció iránti igény, mintegy 1,5 millióval többen jelentkeztek az időszakban, mint korábban. A Központi Statisztikai Hivatal március végi felmérése szerint pedig a lakosság több mint 55 százaléka beoltatná magát, míg 20 százalék bizonytalan, de Müller Cecília hisz abban, hogy később ők is az oltása felvétele mellett döntenek, és így elérhetővé válhat a 70 százalék körüli oltottság.

Szeretnék hinni abban, hogy a húsvéti fegyelmezettségünknek meg lesz az eredménye, és a közeljövőben bizakodhatunk a járvány tetőzésében

– fogalmazott az országos tisztifőorvos, aki egyben kitartásra és további fegyelmezettségre kérte a magyarokat, hiszen az aktív fertőzöttek száma továbbra is magas: országszerte több mint 250 ezer.

A fertőzés utáni hosszan elnyúló betegségben, ún. poszt-covidban szenvedőknek az országos tisztifőorvos azt tanácsolta, hogy aki fáradékonyságot, alvászavart, és szív- vagy tüdőproblémákat tapasztal, forduljon az egyetemi kórházban működő poszt-covid klinikákhoz, de a tünetek kezelésével kapcsolatos központi módszertani ajánlást a háziorvosoknak is eljuttatták.

Végül a mai, meglepően alacsony fertőzöttségi számmal kapcsolatban is óvatosságra intett, kiemelve, hogy az új fertőzöttek száma feltehetőleg nem annyira kedvező, mint amit látunk, hiszen az ünnepek után sokan csak most fognak orvoshoz fordulni.

A hetente végzett vizsgálat szerint a koronavírus-örökítőanyag mennyisége a szennyvízben jelenleg stagnál, de magas szinten. Két városban, Szegeden és Szolnokon tapasztaltak enyhe emelkedés, jelentős csökkenést azonban sehol nem regisztráltak, így Müller Cecília szerint mindez arra figyelmeztet, hogy továbbra is valamennyi járványügyi intézkedést be kell tartani.

Kérdések

Az azzal kapcsolatos kérdésre, hogy honnan tudható, hogy kialakult-e az oltások beadása után a védettség, az országos tisztifőorvos elmondta, hogy az antitestek termelése közvetlenül védőoltás beadása után elindul, ugyanakkor ezek kimutatásához nem mindegy, hogy mikor történik a mérés. Szót ejtett arról is, hogy ez csak az egyik vonala a védettségnek, a másik fontos tényező a sejtes immunitás, ami viszont sokkal nehezebben, csak klinikai körülmények közt mérhető egyelőre, így ameddig erről nincs pontos ismeretünk, marad a higiéniás szabályok betartása és a védőoltás felvétele – tette hozzá.