Orbán Viktor: 5 millió koronavírus-védőoltást rendelt Magyarország

Az ország intelligenciaszintje, utazási-nyaralási célpontok, munkahelyteremtés és némi újabb libernyákozás - ezek a témák is szóba kerültek a pénteki miniszterelnöki rádióinterjúban, ahol kiderült: 5 millió védőoltást rendeltünk az EU programján keresztül.

Aki beteg, ne menjen társaságba - hol áll az ország intelligenciaszintje?

A legutóbbi, Pápán talált gócpontról kérdezték Orbán Viktort a Kossuth rádió reggeli műsorában. Az Operatív Törzs folyamatosan dolgozik, hamarosan egy speciális egység, egy "szupercsoport" is érkezik felderíteni a gócpontot, hogy a terjedést megfékezhessék- őket egyébkénth hamarosan bemutatják a nyilvánosságnak is.

Orbán Viktor azt kéri az állampolgároktól, segítsék ők is a védekezést: hordani kell a maszkot, az egy-másfél méteres távolságot be kell tartani, de nem tudnak mindenki mellé rendőrt állítani collstokkal. Egy ország védekezésének a minőségét nem a kormány intézkedései, hanem az ország intelligenciaszintje határozza meg Orbán Vikor szerint. Úgy fogalmazott: a közjózanságnak van jelentősége - azaz ha valaki köhög és lázas, akkor például alap, hogy nem megy emberek közé. Márpedig a pápai (és a korábbi mezőkövesdi) góc is úgy keletkezett, hogy valaki annak tuadtában ment emberek közé, hogy beteg.

Orbán Viktor interjút ad a Jó reggelt, Magyarország!-ban Nagy Katalin műsorvezetőnek egy korábbi alkalommal. (MTI Fotó: Szigetváry Zsolt) Orbán Viktor interjút ad a Jó reggelt, Magyarország!-ban Nagy Katalin műsorvezetőnek egy korábbi alkalommal. (MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)

A kormány jó példával jár elöl, például itt a tűzijáték esetete - jogilag lett volna rá lehetőség, de a kormány belátta, hogy ez olyan kockázat, amit nem szabad bevállalni - mondta Orbán Viktor.

Négy országot ajánl nyaralásra Orbán Viktor

A szerdai kormányülésen Spanyolországot a zöldből sárga minősítésbe helyezték - "dacára annak, hogy szeretjük a spanyolokat". A szomszédos országokat illetően azt mondta: ha már utaznak az emberek, a közelbe tegyék. Szlovákia biztonságos, Ausztria, Horvátország és Szlovénia is, a másik három szomszédunk viszont nem. Ezt a négy országot válasszák az utazók - kérte Orbán Viktor.

5 millió védőoltást rendelt Magyarország

Orbán abban bízik, hogy a világ és Magyarország is rendezettebben fordul rá a második hullámra. A vakcinával kapcsolatban elmondta: az oltóanyagot versenyben fejlesztik, ami egyfelől jó, mert egymást hajtják a versenyzők, másfelől viszont amikor megjelenik egy oltás, a többiek vitatni fogják, hogy tényleg az a legjobb. Arra kérte Kásler Miklós minisztert, hogy amint az első vakcina megjelenik, higgadt és nyugodt véleményt mondjanak a magyaroknak róla - ez azonban még nem a holnap kérdése. Annyit lehet tenni, hogy az ember leadja a megrendeléseit - Magyarország közel 5 millió védőoltásra jelentkezett be az EU rendszerén keresztül.

Folytatja a libernyákozást a miniszterelnök

A libernyákoknak abban azért igazuk van, hogy minden megszólalásban vigyázni kell a másik ember méltóságára is - nem mondhatjuk tehát, hogy az összes migráns koronavírus-hordozó, mondta a miniszterelnök. Nem minden migráns potenciális fertőző, de vannak köztük ilyenek, és nem tudhatjuk, melyikük - ezért szerinte bármi áron meg kell akadályozni bejutásukat az orszába, mert potenciális biológiai, fertőzési fenyegetést jelentenek.

30-35 ezer embert vinnének vissza őszre a munkába

A gazdaság állapotát mutató összetett adathalmazból a ténylegesen dolgozók számára kell figyelni Orbán szerint - márpedig ma többen dolgoznak, mint januárban és kevesebben, mint egy éve ilyenkor. 30-35 ezres hiányt lát még a kormány abban, hogy ígéretének megfelelően annyi munkahelyet hozzon létre, amennyit a járvány tönkretett. Jó esély van arra, hogy az ősz során ez a különbség el fog tűnni - mondta Orbán Viktor.

Jánosnak hívják az új unokát

A kormánynak nem jár szabadság, de azért muszáj elmenni, mert különben megbolondul az ember - néha pihenni is kell a miniszterelnök szerint. Pár napra ezért Orbán Viktor is szabadságra vonul majd, az unokáját pedig Jánosnak hívják - ezt derítette még ki az interjú során Nagy Katalin, a Kossuth rádió riportere.