Orbán Viktor bejelentette: februárig meghosszabbítják a rendkívüli intézkedéseket

Február 1-jéig meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A miniszterelnök közölte: több mint 42 ezer egészségügyi dolgozót oltottak be eddig. A halálozási arányokról azt mondta, a magyar egészségügy eredményesebb volt például Belgiumnál és Hollandiánál, de ezt sem gondolja sikernek.

- idézi a kormányfőt a hvg.hu.

Felhívta a figyelmet rá, hogy ameddig nem érkezik elég vakcina, rendezkedjen be mindenki arra az életre, amit a jelenlegi keretek adnak. Szerinte kevés vakcina érkezett eddig az országban.

Én is be fogom magam oltatni, amikor sor kerül rá, nekem is van egy kijelölt helyem, látni fogják, hogy ezt én is megteszem