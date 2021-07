Orbán Viktor elment egy újságoshoz, és már megint a liberálisok húzták a rövidebbet

Új videót osztottak meg Orbán Viktorról a miniszterelnök Facebook-oldalán, melyben a kormányfő az utcai harcosi helyett most a komikusi tehetségéről ad számot. Mint ismert, hétfőn a Riporterek Határok Nélkül nevű nemzetközi szervezet a „sajtószabadság ellenségének” nyilvánította a magyar miniszterelnököt, mivel „különösen drasztikus módon” járul hozzá a sajtószabadság elnyomásához - erről bővebben itt írt laptársunk.

Orbán most erre a fejleményre reagált a friss szkeccsben, melyben egyébként a telex.hu pár héttel ezelőtti videóját másolta le. Az újságírók példáját követve elment egy újságárushoz (bár ő valóban csak egyet keresett fel, nem pedig többet, mint a sajtómunkások), és kért minden kormánykritikus lapból egy példányt. Az újságárus nagy örömmel köszönti Orbánt, hogy, hogy nem földik is, hiszen azzal indít, hogy ő Válon (a miniszterelnöki központ, Felcsút szomszédságában) járt suliba. Meg amúgy kertész is, illetve az is kiderül, hogy franciául legalább annyit tud, hogy "mon dieu", azaz: istenem!

Hogy Orbán nem nagyon van képben az őt ért friss kritikával kapcsolatban, azt úgy kívánja közölni a képsor, hogy a miniszterelnök azt mondja az újságosnak: "valami" sajtószabadság ellenségeinek listájára "pakolták fel" az országot - a Riporterek Határok Nélkül pedig szerinte "Soros Gyuri bácsinak valami szervezete." Aztán ennyi bemelegítés után Orbán kér minden "kormánykritizáló vagy -gyalázó" újságból egy példányt. Kap is mindegyikből, aztán nevetgélve megkérdi, hogy mennyit visznek el ezekből - most hetek óta hozzá nem nyúlnak, mondja az egyébként kertész újságárus. Ez igaz: évek óta zuhannak a nyomtatott sajtó példányszámai - de mondjuk a kormánybarát oldalon is.

Végül Orbán ironizálva megállapítja, hogy "nyomorúságos állapotban van a sajtószabadság." Aztán kér egy mezítlábas kávét. A záró geg pedig az, hogy elmenőben találkozik egy idős úrral, aki egy teljesen életszerű mondattal, anélkül, hogy konstatálná, hogy előtte a miniszterelnök meg egy stáb vásárolt, elmondja, hogy örül, hogy más is vesz Népszavát, nem csak ő.

Maga a videó: