Orbán Viktor: este 8 után kijárási tilalom lesz szerdától, az éttermek is bezárnak

A járvány lefolyása Magyarországon 1-2 hét késéssel követi az ausztriait - kezdte Facebook-videóját a miniszterelnök, Orbán Viktor. Az egészségügyet felkészítették, minden rendelkezésre áll, és az orvoskok és ápolónők is ember feletti munkát végeznek, de az orvosok, ápolónők száma véges, ráadásul a vakcina megérkezéséig több hét van hátra.

"Ha ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor az orvosok, ápolónők, vagyis a kórházaink nem tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel" - mondta Orbán.

Ezért ezt a terhet, vagyis a megbetegedések számát csökkenteni kell, hiszen a jelek szerint a maszkviselés önmagában nem lassítja a terjedést. További korlátozó intézkedéseket kell bevezetni a miniszterelnök szerint. Mint mondta, az országgyűlés kedden 90 napra megadja a kormány számára a rendkívüli meghatalmazást, ezért az operatív törzs már meg is tette a javaslatait a további intézkedésekre. Ezek alapján kedd éjféltől az ausztriaihoz hasonló intézkedéseket vezetünk be mi is - jelentette be Orbán Viktor.

Orbán Viktor (Fotó: Facebook) Orbán Viktor (Fotó: Facebook)

Ezek a következők lesznek:

este 8 és hajnal 5 óra között kijárái tilalom lesz. Felmentést csak a munkába járás, hazatérés és rendkívüli eset jelenthet.

az éttermek bezárnak, csak házhoz szállítás lehet, üzemi étkezdék viszont nyitva lehetnek

az üzletek, fodrászok kisüzemi szolgálatók 19-kor bezárnak

szállodák csak üzleti célból fogadhatnak vendégeket, turistákat nem fogadhatnak.

általános rendezvénytilalom lép életbe

családi és magán összejöveteleken legfeljebb10-10 fő vehet részt

esküvőket csak lakodalom nélkül lehet megtartani, temetéseken pedig legfeljebb 50-en vehetnek részt.

sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött lehet megrendezni,

szabad téren egyéni sportolás megengedett lesz, de az amatőr csapatsport tilos

a szabadidős létesítményeket, fedett uszodák, színházak, múzeumok, állatkertek zárva lesznek

felsőoktatás csak online formában mehet és a felsőoktatási kollégiumokat is be kell zárni.

középiskolákban digitális oktatásra kell áttérni,

az általános iskolák, óvodák 14 év alattiak számára nyitva maradnak.

kórházi dolgozókat, iskolai tanárokat, óvónőket és bölcsődei dolgozókat hetente célzottan tesztelni kell.

A korlátozó intézkedések mellett néhány érintett szektornak segítséget nyújt az állam. A miniszterelnök bejelentése alapján megfogadta a kormány a kamara javaslatát, mellyel kapcsolatban lapunknak addig még nem ismert információkat árult el vasárnap este Parragh László. A miniszterelnöki bejelentés alapján a kormány megfogadta a javaslatokat:

A szállodáknál a zárás utáni első 30 napban a november 8-ig történő foglalásokat és azok 80 százalékát az állam megtéríti. Ennek feltétele lesz, hogy a munkavállalót nem bocsátják el és megkapják a fizetésüket.

Az éttermeknek nem kell járulékot fizetni 30 napra a dolgozóik után, feltétel hogy a munkavállalót ne bocsássák, az állam pluszban még a munkavállaló bérének a felét is megtéríti.