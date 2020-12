Orbán Viktor ismét Varsóban tárgyal a csütörtöki csúcs előtt

Itt az új üdvöske a magyar pláza piacon

Továbbra is élénken érdeklődnek az intézményi befektetők a magyarországi földszintes bevásárló parkok (strip mallok) iránt. Ez a speciális üzletközpont-forma a koronavírus-járvány idején is erősen tartja magát a vidéki nagyvárosokban és a főváros környékén. A befektetői koncentráció a hazai likviditásbőség miatt ezen a területen is folytatódik. Magyar vevők is sorakoznak a partvonalon. Közben a plázáktól lassanként sok befektető elfordul, miközben az ottani bérlők egyre súlyosabb helyzetük miatt azonnal kormányzati segítséget kértek.