Orbán Viktor: közterületen is kötelező lesz a maszkviselés

Orbán Viktor miniszterelnök a köztévének adott interjújában árult el egy újabb részletet az éjféltől életbe lépő szigorításokról. Az interjú közben felidézésre került a miniszterelnök korábbi véleménye, miszerint ha mindenki hordja a maszkot, akkor nincs szükség korlátozásokra. Ezzel kapcsolatban felvetődött a kérdés, hogy vajon az emberek nem viselték megfelelően a maszkot, vagy a kormány becsülte alá a szabály betartását? Orbán Viktor válaszában először rögzítette: nem hárítaná a felelősséget a lakosságra. Ha az emberek 80 százaléka hordja a maszkot, az elméletileg elegendő ahhoz, hogy a vírust lelassítsuk.

"Ez egy darabig ment, ha nem lettek volna az emberek elég fegyelmezettek, akkor hamarabb jutottunk volna el a mostani pontig"- rögzítette Orbán Viktor. Hozzátette: a kötelező maszkhasználatot ma éjféltől több más országhoz hasonlóan mi is elő fogjuk írni.

A kép csak illusztráció (Fotó: MTI) A kép csak illusztráció (Fotó: MTI)

A hétfői korlátozó intézkedések időzítésével kapcsolatban Orbán Viktor kifejtette: nagyjából Magyarországon is az történik, mint az unió más országában. Bár elsőként zártuk le a határokat, mégis kapcsolatban vagyunk más országokkal. A fertőzések számát tekintve most vagyunk ott, mint Ausztria egy héttel ezelőtt, "ráadásul mi még elfogadható állapotok között vagyunk, főleg a nyugat-európai országokkal összevetve, ahol nemcsak éjjel, de nappal is már kijárási tilalom van".

A miniszterelnök saját bevallása szerint sokáig gondolkozott a bejelentett intézkedéseken, de az összes tanácsadója azon a véleményen volt, hogy ha konkrét beavatkozás, intézkedés nélkül ugyanígy mennek tovább a dolgok, akkor 50 százalék az esélye annak, hogy a kórházak majd el tudják látni a betegeket. Orbán szerint ez nagyon alacsony arány, ami már beavatkozást igényelt. Ilyen arányszámnál nem lehetett tovább várni és ezeket a döntéseket meg kellett hozni.

Bár a felszerelésekkel jól állunk, például van elég lélegeztetőgép, a szakemberek száma és tűrőképessége véges. Az egészet úgy modellezte a kormányfő, hogy békeidőben megvan, hogy hány orvos, hány ápoló tud megfelelően ellátni egy beteget.

"Tudjuk, hogy egy betegre hány orvos, hány ápolónő kell és hány olyan szakember, aki a súlyos betegeket tudja kezelni, mozgatni. Jelenleg 50 százalék esély van arra, hogy a mostani orvos, beteg, ápolónő és betegmozgató számmal tudjuk menedzselni a helyzetet."

Vagyis lehet, hogy kibírnánk, de lehet, hogy összeomlana a magyar egészségügy, ezért nem érdemes kockáztatni, így most volt itt az ideje, hogy meghozzák a korlátozó döntéseket. Orvosok is most jelezték, hogy van egy határ, ami felett már nem tudnak több beteget felelősségteljesen ellátni. Magyarán

"Több a beteg, mint amennyinek az orvosok és az ápolók felelősségteljes ellátást tudnának biztosítani" - mondta Orbán Viktor.

A miniszterelnök a tanárok tesztelésével kapcsolatban elmondta, ez egyfajta támpontot jelent majd. Ha a teszt kimutatja a fertőzést, akkor 90 százalék, hogy tényleg fertőzött az illető. Ha azt mutatja ki, hogy nem fertőzött, annak bizonyossága 50-60 százalék. Ezért óvatosan kell bánni a tesztekkel, már csak azért is, mert óriási viták vannak róla. Jelenleg Orbán Viktor szeretné megvárni a szlovákiai tömeges tesztelés eredményeit, ám addig is annyit tudnak tenni, hogy tesztelnek és rendelkezésre bocsátják a támpontot jelentő teszteket. Megjegyezte, van annyi gyorstesztünk, hogy a szociális intézményekben dolgozókat is tudják hetente egyszer letesztelni.

A vakcinával kapcsolatban rögzítette: már belátható időn belül van, ennyivel könnyebb is a jelenlegi helyzet a tavaszinál. Akkor még csak reménykedni lehetett abban, hogy minél hamarabb elérhetővé válik.

Első körben a vakcina arra lesz elég, hogy az orvosokat, a közrend fenntartásában és talán a legnagyobb bajban lévőket is be lehet majd oltani. Első körben ugyanis korlátozott mennyiség fog rendelkezésre állni, a tömeges szállítási időpont Európából legkorábban áprilisra várható. Ennek fényében lesz egy részleges enyhülés december végén, januárban, majd a fölszabadulás áprilisban jöhet el.

A gazdaságvédelmi intézkedésekkel kapcsolatban a kormányfő úgy fogalmazott: a hétfőn bejelentett segítségek csak erre a 30 napra szólnak a leginkább érintett ágazatoknak (szerk.: turizmus, vendéglátás), a 30 nap letelte után viszont a tavaszihoz hasonlóan minden gazdasági ágazatot segítő intézkedéseket hoznak majd.