Orbán Viktor miatt több százezer lakás leértékelődik

Tovább növekszik az értékkülönbözet a korszerű, ezért kevesebbet fogyasztó illetve a kevésbé modern gépészettel, fűtésrendszerrel és nyílászárókkal rendelkező lakások, családi házak között - emelte ki munkatársunk, Mester Nándor a Trend fm Reggeli monitor című adásában. Ezt tehát az elsődleges hatása az Orbán Viktor vezette kormány rendeletének.

Szakértőnk azt hangsúlyozta, hogy például egy napelemes és egy enélküli családi ház esetében a korábbi 4-4,5 százalékos értékkülönbözet most akár 5-6 százalékra is felmehet. Már a kormányzati szándék bejelentése előtt is nyílóban volt az olló, erre most ráerősített a rendelkezés, az adásvételeknél várhatóan már a következő pár héten látni fogjuk ezt az irányt.

Természetesen nemcsak az áram független forrásból való előteremtése fontos tényező, hanem az is, hogy a miként lehet spórolni a gázzal és a vízzel. Ha ehhez adottak a feltételek, például kicserélték a régi kazánokat vagy bojlereket energiatakarékosokra, akkor kedvezőbb a helyzet. Munkatársunk szerint a kormánynak ennek érdekében sokkal inkább a felújításokat és a gépészeti korszerüsítéseket kellene támogatni amellett, hogy általában a takarékos fogyasztásra ösztönöz a megemelt rezsiárakkal.

A műsor második felében a lakásbérleti piac jelentős változásait vették sorra. Például azt, hogy a turizmus felendülésével több tulajdonos visszatért a rövid távú lakáskiadásra, ami most még nagyon megy. Egy részük viszont bizonyosan el fog csábulni az új, inflációkövető állampapírra és eltűnik az albérleti piacról, ezzel szűkül a kínálat, s így fennmarad a tavalyhoz képest 20 százalékkal magasabb átlagos bérleti díj.

Azt is mondta kollégánk, hogy a bérlői oldalon nagy kérdés, hogy az infláció és a növekvő bérleti díjak miatt mennyien keresnek majd jóval olcsóbb, szerényebb bérleményeket. Ha sokan fordulnak majd ezek felé és közben a külföldi bérlők által támasztott kereslet is apad, akkor főleg a nagyon drága belvárosi ingatlanok tulajdonos-kiadói lesznek kénytelenek kissé csökkenteni a díjaikat.

