Orbán Viktor: mindenki utazhat majd a nyáron, aki be van oltva, akár keleti, akár nyugati vakcinával!

Ha elérjük a 4 millió beoltottat, újabb lépcső következik - mondta a Kossuth Rádióban Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint ma egy újabb szakaszhatárhoz érkezünk, ezért szombat reggeltől a kijárási tilalom kezdete módosul, éjfélre kell hazaérni, a vendéglátóipari egységek és boltok 11-ig lehetnek nyitva, a védettségi igazolvánnyal rendelkező számára megnyílnak a mozik, edzőtermek, a szállodák, belső terei a vendéglátóhelynek.

Kevesebb, mint 100 ezer oltást kell beadni, ezért holnap reggeltől életbe léptetik a szabályokat

- fogalmazott. A 16-18 éves korosztályt is oltani kezdik május 10-e után. Pfizer oltóanyagot kapnak, és azt félre fogják tenni. Aki Pfizert akar kapni, az ma még kaphat, de ezt követően csak hetek múlva.

Mindenkinek van egy golyóálló mellénye, kérem, hogy vegye vel

- utalt az oltás által szerezhető védettségre.

Orbán Viktor szerint a védettségi igazolványokkal szembeni alkotmányos kifogások nem megalapozottak. Kétoldalú megállapodásokat fognak kötni a fontosabb országokkal arról, hogy egymás igazolványait elfogadják. Szerbiával és Montenegróval már megállapodtak, tárgyalnak a többi országgal. Emlékeztetett: őt is kínai vakcinával oltották be, ő is menni fog, és nem azért, mert diplomáciai engedélye lesz. A kínai vakcinával beoltottak is szabadon utazhatnak majd a nyár során - ígérte a miniszterelnök.

A kormányfő szerint azok a nehezen kezelhető helyzetek, ahol a védettek összekeverednek a nem védettekkel. Az éttermek esetében, amikor valaki bent lesz, akkor maszkot kell viselnie, amikor nem az asztalnál ül. Mindezek mellett a horgászok is kint lehetnek majd éjfél után.

A koronavírus után az egyetemek alapítványi átalakítása került szóba. A miniszterelnök szerint a világ legjobb egyetemei nem állami, hanem alapítványi formában működnek, így azt vették példának. Az egyetemk jelentkeztek, hogy szeretnének egy másik modellben működni, nem a kormány kényszerítette őket. Orbán Viktor szerint soha ennyi vagyont nem kaptak az egyetemek, mint most. Úgy látja, hogy azért van most vita, mert külföldön szervesebben alakult ki ez a rendszer, van, ahol hosszú évtizedek, évszázadok alatt ment végbe, itthon viszont leállamosították a kommunisták az egyetemeket, ezért a szerves fejlődés megszakadt, amit most folytatni kell.

Majd gazdasági kérdések kerültek szóba, főleg a költségvetés helyzete. A kormányfő szerint gyorsabban érjük el a válság előtti szintet, mint amire sokan számítanak. Ezért nem lehet teljesíteni a kisebb hiányt, mert akkor olyan dolgokról kell lemondani, amit össze kell kapcsolni a válságkezeléssel - fogalmazott. Ilyen a 25 éven aluliak adómentessége és a 13. havi nyugdíj.

Ebben a cikkben írtunk arról, hogy a gazdasági környezet a jövő évi költségvetési törvényjavaslatban szereplő 5,9 százalékos GDP-arányos deficitnél gyorsabb ütemű hiánycsökkentést, 3 százalék közeli hiányt is lehetővé, illetve szükségessé tesz - ismertette a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Költségvetési Tanács keddi ülésén képviselt álláspontját.