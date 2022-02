Orbán Viktor: nem fogunk fegyvereket szállítani Ukrajnának

Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia

- erősítette meg Orbán Viktor az M1-nek adott interjúban kormánya eddigi áláspontját Oroszország ukrajnai inváziójával kapcsolatban.

Mint fogalmazott, stratégiai nyugalomra van szükség, tehát óvakodni kell a gyors, átgondolatlan döntésektől, és a következményeket tekintve fel nem mért követelésektől. Ide sorolta katonák és fegyverek küldését Ukrajnának – a magyar kormány továbbra is elutasítja mindkettőt. Mint mondta, a fegyverekkel magyar emberekre is lőhetnének majd, hiszen Kárpátalján magyarok is élnek, és Magyarország ha akarna, se tudna fegyvert szállítani. (Igaz, több európai ország a fegyverszállítások mellett döntött – a szerk.)

Beszélt arról is, hogy

a NATO-ra szükségünk van, mert a magyar kormány teljes védelmet csak az észak-atlanti szövetség kötelékében tud biztosítani a magyarok számára.

Szerinte a következő évtized a biztonságról szól majd, arról, hogy ki tud biztonságos környezetet teremteni az élethez.

A Magyarországra érkező menekültekről aszt mondta: ellátják az érkezőket, szállást és minden segítséget megadnak nekik.

A szankciókkal kapcsolatban kifejtette: nem hisz azok jótékony hatásában, de a jövőben is támogatja azokat az Oroszország elleni szankciókat, amelyekben az uniós országok egyetértenek. Szerinte a büntető-intézkedések nem érintik a magyar energiaellátást.