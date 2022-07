Orbán Viktor: "Nem rasszizmusról, hanem kulturális különbségekről van szó"

Orbán Viktor közös sajtótájékoztatót tartott Bécsben az osztrák kancellárral, Klaus Nehammerrel. A magyar miniszterelnöknek ez volt az első nyilvános megjelenése, amióta a Tusnádfürdőn elmondott beszéde nagy vihart kavart. Az osztrák kancellár azzal kezdte mondandóját, hogy sok minden összeköti a két országot, a kapcsolataink alapja a barátság - írja a Telex helyszíni tudósításában.

Minderről Bécsben beszélt Orbán Viktor. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda Minderről Bécsben beszélt Orbán Viktor. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

„Őszinteségre van szükség azokban a kérdésekben is, amikben nem értünk egyet. Az egyik ilyen az atomenergia. A másik ilyen a magyar miniszterelnök legutóbbi beszéde. Le kell szögeznem, hogy a rasszizmus mindenféle formáját elutasítjuk, és ennek bármiféle relativizálását is” – mondta. Hangsúlyozta, hogy ebben a kérdésben Ausztriára azért is különösen nagy felelősség hárul, mert „mi is részesei voltunk a nemzetiszocializmus bűneinek” - folytatta.

„A nemzetiszocializmusban mi is bűnösök vagyunk”, ezért a rasszizmussal kapcsolatos megnyilatkozásokat kiemelt érzékenységgel kell kezelni" – mondta a kancellár.

Kapcsolódó cikk Vajon mennyibe fájhatott Tusványos a magyar adófizetőknek? Végetért a kormánypártok kedvenc fesztiválja, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, amely költségét csak megtippelni lehet.

„A legfontosabb téma a migráció volt az osztrák kancellárral folytatott beszélgetésen, és „intellektuális kérdésekről is folytattunk eszmecserét, ilyen volt például a rasszizmus ügye is” – vette át a szót Orbán Viktor.

"Egy magyar mindig otthon érzi magát Bécsben, és egy osztrák is otthon érezheti magát Magyarországon. Könnyű időkben a barátság is könnyebb, de most nehéz idők vannak. Arra voltam kíváncsi, hogy most is számíthatok-e az osztrák barátainkra. Erre pozitív választ kaptunk" – mondta a miniszterelnök.

Kapcsolódó cikk Petíció indult itthon Orbán Viktor fajkeverős beszéde ellen Az MTA kiemeli: az emberi faj egységes, ezért az emberi fajok, illetve keveredésük felvetése biológiailag eleve hibás.

Orbán előbb a két ország közötti vitás energetikai kérdésről beszélt: eszerint Magyarország továbbra is elszánt az atomerőmű bővítésében, amit Ausztria elutasítana. Mint mondta: nekünk nincsenek olyan folyóink és lehetőségeink, mint az osztrákoknak, ezért mi nem tudjuk nélkülözni az atomenergiát. Ez a vitás kérdés megmarad, de egymás számára kölcsönös biztonsági garanciát kell adni, amennyire lehet, magyarázta.

Ezután reagált Nehammer rasszizmust illető kijelentéseire: „az antiszemitizmus és rasszizmus kérdésében teljes egyetértésben vagyunk. Amit az osztrák kancellár gondol, azt gondolom én is. A politikában biológiai alapú megközelítés nem lehetséges, ami lehetséges, az a kulturális alapú megközelítés.

„Nem ravaszkodok, utalok, kerülgetem a forró kását, világos, direkt álláspontom van, magamat migráció- és bevándorlásellenes politikusként definiálom. Ez nem faji kérdés, ez kulturális kérdés. A civilizációnkat úgy akarjuk fenntartani, ahogyan az most van. És ebben a tekintetben különbözünk Ausztriától. Mi mindig meg fogjuk védeni határainkat” – jelentette ki.

Majd azt mondta: „Előfordul, hogy néha félreérthetően fogalmazok. Itt egy civilizációs pozícióról van szó, büszkék vagyunk arra, amit Magyarország a rasszizmus elleni harc terén elért. Nem rasszizmusról van szó, hanem kulturális különbségekről”.

A Telex arról is írt, hogy az osztrák kancellári hivatal épülete több tucat tüntető várta a magyar miniszterelnököt, akit, mikor megérkezett kifütyültek.