Orbán Viktor: szombat délután döntünk Budapest sorsáról

"Így szombaton kora délután születik döntés" a Budapestet érintő intézkedésekről - jelentette be a miniszterelnök.

Nagy kérdés azonban, hogy mikor születik döntés Budapesttel kapcsolatban is. Orbán Viktor elmondta: az operatív törzs véleményét már ismeri, a polgármesterekét szintén, de szombat délelőtt még "szeretne futni egy kört" a kormányon kívüli szakemberekkel. Összehívta a kormányon kívüli szakembereket, virológusokat, professzorokat, akiknek a véleményét szeretné mankóként használni.

Megjegyezte: most már nem az otthon maradás a felelős viselkedés, hanem a védőtávolság megtartása és az arc eltakarása.

Már többen gyógyulnak meg, mint ahányan megbetegednek, az élet újraindításnak feltételei tehát megvannak - mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Nagy kérdés azonban Budapest, és nemcsak azért, mert itt van a legtöbb fertőzött, hanem azért is mert óriási a népsűrűség és a rossz döntések korrigálása itt a legnehezebb. Ha az élet újraindítása után ismét emelkedni kezd a fertőzöttek száma a fővárosban, akkor sokkal nehezebb korrigálni, hiszen nem lehet fizikailag kerületeket leválasztani, akkor ismét egész Budapesten vissza kell hozni a korlátozó intézkedéseket a miniszterelnök szerint.

